ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 11月８日開催 木下アビエル神奈川 vs 京都カグヤライズ 対戦結果

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ


★結果はこちら


→ https://tleague.jp/schedule/detail.php?id=1195