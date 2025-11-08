あわら市・星野リゾート　地域活性化連携協定締結

福井県あわら市

このたび、あわら市は、あわら温泉への進出が決定している星野リゾートと、あわら温泉街の地域活性化の実現に向けて互いに連携・協力する「地域活性化連携協定」を締結いたしました。

この協定は、それぞれが有する知見や資源を有効に活用しながら、幅広い分野で連携・協力することで、地域活性化を図ることを目的としたもので、観光まちづくりの推進や、地域資源の有効活用などについて、連携して取り組んでいく予定です。

市では、現在、あわら湯のまちみらいプロジェクトにおいて、滞在性や回遊性向上に向けた社会実験を実施しているところですが、今後、あわら温泉街や市全体の魅力をさらに高めていくために、プロジェクトや観光まちづくりの推進について、星野リゾートとも連携しながら進めていきます。

問い合わせ先

あわら市経済産業部観光振興課

電話：0776-73-8006

メール：kanko@city.awara.lg.jp

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。

