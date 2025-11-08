【明治記念館】“本格フレンチやケーキをご自宅で愉しむクリスマスフレンチディナーセットやバスケットを各種ご予約受付中！”　総料理長監修のコース料理やパティシエ特製ケーキで贅沢なひとときを

明治記念館

明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）では、フレンチシェフが監修した本格的なコースをおひとり様でも優雅に愉しめる「Christmas French Cuisine Set（クリスマス フレンチディナーセット 7,400円・税込）」、4名様でお召し上がりいただける「Christmas Basket（クリスマス バスケット 10,800円・税込）」など、特別な日を彩る各種クリスマスメニューをご用意しております。

また、クリスマスバスケットとパティシエ特製の「苺のデコレーションケーキ」がセットになった「Christmas Gourmet Set（クリスマス グルメセット 13,700円～）」や、ホールケーキからピースケーキまで多彩に揃えたクリスマスケーキコレクションなど、デザートも豊富に取り揃えました。

明治記念館のシェフやパティシエが手掛ける逸品をご家庭でも。華やぎに満ちたクリスマスメニューの数々を、ぜひご堪能ください。

●商品詳細

・Christmas French Cuisine Set（クリスマス フレンチディナーセット）

◆7,400円（税込）

サーモンとマスカルポーネのムースのヴェリーヌ自家製3種のニョッキの入ったクラムチャウダーオマール海老のグラタン"テルミドール風"ビーフシチューとパッケリのパルメザンチーズソースベリーのブッシュドノエルプチパン

※本品は厨房で一品一品お包みしてテイクアウトでお持ち帰り頂く商品です。お召し上がりの際にはスープやメイン等をレンジやオーブンで温めてお皿に盛りつけてご賞味ください

【美味しいお召し上がり方は下記パンフレットからもご覧になれます】

https://prtimes.jp/a/?f=d40685-158-32b08a5306b2865c27e7dc1b6db10fa5.pdf

・Christmas Basket（クリスマス バスケット）

◆10,800円（税込） ※4名様分です

【メニュー内容】

・ローストチキン

・スモークサーモン

・ジャガイモのグラタン

・バケット

・シュトーレン（バター生地にドライフルーツやナッツを練りこんで表面に砂糖をまぶして仕上げたイースト菓子）

※グレイビーソース、ケッパー、オニオン、レモン付

※本品は厨房で一品一品お包みしてテイクアウトでお持ち帰り頂く商品です。お召し上がりの際にはレンジやオーブンで温めてお皿に盛りつけてご賞味ください

「Christmas Gourmet Set（クリスマス グルメセット）」

◆クリスマスバスケット＆苺のデコレーションケーキ/4号[直径：約12cm]

通常価格14,796円（税込）⇒セット割引価格13,700円（税込）

◆クリスマスバスケット＆苺のデコレーションケーキ/5号[直径：約15cm]

通常価格15,768円（税込）⇒セット割引価格14,700円（税込）

【ご予約条件】

◇クリスマス商品は「明治記念館ペストリーショップ」でのお渡しとさせて頂きます。

＊ご配送ではございません。

＊ご予約承り期間：令和7年11月1日(土)～12月15日(月)

＊お渡し期間 ：令和7年12月20日(土)～12月25日(木)

＊お渡し時間 ：各日 11時30分～18時00分 ※1時間単位でご指定頂けます。

＊お渡し場所 ：明治記念館ペストリーショップにて

◇キャンセル料につきましては、お受取日の前々日は代金の50%、前日以降は代金の100％を頂戴いたします。(TEL受付18:00迄)

◇消費期限：商品は当日中にお召し上がりください。

◇保管方法：10℃以下(冷蔵庫等)の場所にて保管をお願い致します。

◇明治記念館［ファミリーツリーポイント］対象外となります。

◇お支払方法：クレジットカード決済、またはお振込となります。

≪お振込先≫

金融機関名：三菱UFJ銀行

支店名 ：渋谷明治通支店

口座種別 ：普通口座

口座番号 ：４１９６１４１

口座名義 ：株式会社明治記念館C&S

カ）メイジキネンカンシーアンドエス

※お振込期限2025年12月16日(火)

◇商品・ご注文に関するお問合せ :

株式会社明治記念館Ｃ＆Ｓ TEL.03-3746-7745（受付時間 10:00～18:00）

クリスマスケーキコレクション

◆ホールケーキ各種

写真は「苺のデコレーションケーキ（4,968円・5号）」のイメージ写真ベイクドチーズケーキ（4,968円）ショコラフランボワーズ（4,968円）

◆ピースケーキ各種

シトロン（756円）ピスタチオフレーズ（799円）ショコラフランボワーズ（864円）ベイクドチーズケーキ（756円）ティラミス（777円）苺のショートケーキ（756円）モンブラン（702円）チョコレートケーキ（702円）

【ケーキの詳細・説明は下記パンフレットからご覧ください】

https://prtimes.jp/a/?f=d40685-158-d6c5c6e5f413c19056c728c0b3584982.pdf

【明治記念館について】

https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/)

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館のある場所に竣工されました。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で総合結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり

電話：03-3403-1171（大代表）

