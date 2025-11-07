「まちの人の顔が見える観光」を目指す地域の挑戦。大牟田市×シビレが協力隊採用を共同推進

シビレ株式会社

シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木 翠）は、大牟田市産業経済部観光おもてなし課が行う地域おこし協力隊採用業務を共同で推進し、募集・選考設計の支援に加え、東京でのオフラインイベントの企画・運営を実施します。

人口減少・高齢化などの課題に直面している大牟田市では、地域資源を活かした観光振興および関係人口の拡大を進めています。大牟田市観光おもてなし課では、地域の魅力を発信しながら、地域おこし協力隊制度を活用して多様な人材を受け入れることで、外の視点も取り入れながら地域活性化に取り組んでいます。

今回の採用活動では、単に「求人を出し、選考を行う」だけではなく、選考の過程そのものを“関係人口づくり”と捉えた設計を行っています。応募者が面談やオフラインイベントを通じて大牟田市の「人」と直接関わり、「顔が見える関係」を築くことで、採用候補者はもちろん、関わるすべての人が大牟田市との新しいつながりを得られる設計です。

その一環として、東京でのオフラインイベントを開催いたします。市の担当者・地域プレイヤーと求人に興味のある方が直接言葉を交わし、まちの雰囲気や人の魅力を肌で感じることができるイベントとなっております。“ただ採用するだけではない”--人を通じて地域を知る、プロセスを大切にする取り組みです。

「人を通じて地域の魅力を発信すること」を大切にしているシビレ株式会社として、この大牟田市の挑戦に深く共鳴しています。本プロジェクトでは、採用の成功にとどまらず、関係人口の拡大を同時に実現することを目指します。

今後も、都市と地域をつなぐハブとして、自治体や地域事業者と協働しながら、事業を推進してまいります。

◼️イベント概要

・日時：2025年11月21日（金）

・会場：OFF TOKYO

・入場：無料（事前申込推奨／当日参加可）

・主催：大牟田市

・企画・運営：シビレ株式会社

・イベントページ：https://offtokyo.jp/event/1121omuta/

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：山本

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）