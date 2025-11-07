早めのアクションが、就活成功のカギ！オンライン企業説明会を開催します！ ［福島県郡山市役所］
郡山市
こおりやま広域圏（※）における、各業界の主要企業30社が参加するオンライン説明会です。
・画面OFFで参加OK！
・入退出自由！
・チャットで気軽に質問できる！
「まずは聞くだけ」の参加も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください！
【開催日時】
2025年12月５日（金）～７日（日） 10：00～16：00
※各日異なる企業が参加します（別添チラシ参照）。
【参加対象】
2027年3月以降に卒業予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の学生
【参加企業】
こおりやま広域圏の企業30社（1日10社×3日）
※興味のある企業のみのご視聴も可能です。
【参加方法】
ZOOM（参加申込後、登録いただいたメールアドレスに専用URLを送付します。）
【郡山市Web de 業界訪問 WEBサイト（受託先：一般社団法人キャリア支援機構）】
URL：https://career-shienkikou.com/information/14760/
※こおりやま広域圏（こおりやま広域連携中枢都市圏）とは：
郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、
鏡石町、天栄村、磐梯町、猪苗代町、石川町、玉川村、
平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
（５市、８町、４村）
本件に関するお問合せ先
郡山市農商工部産業雇用政策課
電話：024-924-2251 Mail：koyouseisaku@city.koriyama.lg.jp