早めのアクションが、就活成功のカギ！オンライン企業説明会を開催します！ ［福島県郡山市役所］

早めのアクションが、就活成功のカギ！オンライン企業説明会を開催します！

郡山市


こおりやま広域圏（※）における、各業界の主要企業30社が参加するオンライン説明会です。


・画面OFFで参加OK！


・入退出自由！


・チャットで気軽に質問できる！


「まずは聞くだけ」の参加も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください！




【開催日時】


　2025年12月５日（金）～７日（日）　10：00～16：00


　※各日異なる企業が参加します（別添チラシ参照）。




【参加対象】


　2027年3月以降に卒業予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の学生




【参加企業】


　こおりやま広域圏の企業30社（1日10社×3日）


　※興味のある企業のみのご視聴も可能です。




【参加方法】


　ZOOM（参加申込後、登録いただいたメールアドレスに専用URLを送付します。）




【郡山市Web de 業界訪問 WEBサイト（受託先：一般社団法人キャリア支援機構）】


URL：https://career-shienkikou.com/information/14760/



※こおりやま広域圏（こおりやま広域連携中枢都市圏）とは：


郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、


鏡石町、天栄村、磐梯町、猪苗代町、石川町、玉川村、


平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町


（５市、８町、４村）




郡山市農商工部産業雇用政策課　

郡山市農商工部産業雇用政策課


電話：024-924-2251 Mail：koyouseisaku@city.koriyama.lg.jp