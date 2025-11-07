「和歌山市におけるスタートアップ・エコシステムの構築に向けた協定」を締結しました

和歌山市

株式会社紀陽銀行、独立行政法人日本貿易振興機構、Brinc Ltd及び和歌山市は、スタートアップ・エコシステムの構築に向けた連携協定を締結しました。

本協定は、本市における起業又は新事業の創出を促進するとともに、持続的な産業の振興と安定的な雇用の創出を通じて、市民生活の向上を図ることを目指します。

【協定締結式】

１ 日 時 令和７年１０月２３日（木） １６：００ ～ １６：４０

２ 場 所 和歌山市役所本庁舎７階 記者会見室

３ 出席者 ・株式会社紀陽銀行

取締役頭取 原口 裕之（はらぐち ひろゆき）様

・独立行政法人日本貿易振興機構

和歌山貿易情報センター 所長 𡈽屋 智洋（つちや ともひろ）様

（立会人）大阪本部 本部長 庄 秀輝（しょう ひでき）様

・Brinc Ltd

CEO Manav Gupta（マナヴ・グプタ）様

（代理）Brinc Japan株式会社 代表取締役 岡澤 恭弥（おかざわ きょうや）様

・和歌山市長 尾花 正啓

【連携事項】

（１）起業家育成に関すること。

（２）スタートアップの創出とその成長促進に関すること。

（３）スタートアップのための支援体制やコミュニティ形成に関すること。

（４）市内企業の新事業創出と海外での事業展開の支援に関すること。

（５）その他、市内におけるスタートアップ・エコシステムの構築に向けて必要な取組に関すること。

【Brinc Ltdについて】

世界有数のグローバル・ベンチャー・アクセラレーターとしてアジア全域で世界最大級のセクター特化型アクセラレーター・プログラムを展開している法人。創業以来、香港・中東・インドを中心とした成長著しいアジアで、ロボティクスやクライメートテック等のセクターに特化したプログラムを運営してきており、ハンズオン型のプログラムを通じて世界中の有望なスタートアップに伴走し、その成長を加速させている。