「和歌山市におけるスタートアップ・エコシステムの構築に向けた協定」を締結しました

和歌山市

　株式会社紀陽銀行、独立行政法人日本貿易振興機構、Brinc Ltd及び和歌山市は、スタートアップ・エコシステムの構築に向けた連携協定を締結しました。


　本協定は、本市における起業又は新事業の創出を促進するとともに、持続的な産業の振興と安定的な雇用の創出を通じて、市民生活の向上を図ることを目指します。


【協定締結式】


１　日　時　令和７年１０月２３日（木） １６：００ ～ １６：４０


２　場　所　和歌山市役所本庁舎７階 記者会見室


３　出席者　・株式会社紀陽銀行


　　　　　　　取締役頭取　原口　裕之（はらぐち　ひろゆき）様


・独立行政法人日本貿易振興機構


和歌山貿易情報センター 所長　𡈽屋　智洋（つちや　ともひろ）様


　　　　　　 （立会人）大阪本部　本部長　庄　秀輝（しょう　ひでき）様


・Brinc Ltd


　　　　　　 CEO　Manav Gupta（マナヴ・グプタ）様


　　　　　 （代理）Brinc Japan株式会社 代表取締役　岡澤　恭弥（おかざわ　きょうや）様


・和歌山市長　尾花　正啓




【連携事項】


（１）起業家育成に関すること。


（２）スタートアップの創出とその成長促進に関すること。


（３）スタートアップのための支援体制やコミュニティ形成に関すること。


（４）市内企業の新事業創出と海外での事業展開の支援に関すること。


（５）その他、市内におけるスタートアップ・エコシステムの構築に向けて必要な取組に関すること。


【Brinc Ltdについて】


　世界有数のグローバル・ベンチャー・アクセラレーターとしてアジア全域で世界最大級のセクター特化型アクセラレーター・プログラムを展開している法人。創業以来、香港・中東・インドを中心とした成長著しいアジアで、ロボティクスやクライメートテック等のセクターに特化したプログラムを運営してきており、ハンズオン型のプログラムを通じて世界中の有望なスタートアップに伴走し、その成長を加速させている。