Sales Rep、営業開始から９ヶ月の流通売上総額28億円超を達成

株式会社Sales Rep

クライアントの成果に徹底コミットする営業支援会社である株式会社Sales Rep（代表取締役：花島 晋平、以下「当社」）は、創業から９ヶ月を経た2025年９月末の第3四半期において、取り扱い商材の流通売上が総額28億円超を達成しました。また、2025年9月単月での流通売上額においても、7億円を超え、好調を継続していることをお知らせします。

当社は、販売活動を行うにあたり、商品・ソリューション等の購入をいただく、お客様をパートナー企業と捉え、「最高の営業＝パートナー企業の課題解決」のモットーを掲げ、パートナー企業の利益や成長にコミットした営業スタイルを展開しています。

この度の実績は、全国のパートナー企業とのリレーション構築、および、当社の役割としてパートナー企業各社が成果を継続して創出できるよう当社独自の営業支援を提供していることが成功の要因と捉えています。その結果、全国のパートナー企業様と連携しながら、市場開拓のスピードと成約を高めることができました。

＜当社およびパートナー企業における主な販促活動例＞- 取り扱い商材ラインナップの拡充やガバメントDXなど、成長が見込まれる分野への参入を推進し、企業・行政を問わず多面的なサポートを展開。- 行政や上場企業との連携を活かした安心のサポート体制により、AI時代の課題に包括的に対応するエコシステムを構築し提案。

当社は今後も、パートナー企業への中長期的な成長支援を通して、市場のニーズに応える先進性を発揮し、企業価値向上と市場拡大を推進します。

■成果拡大の背景

1.生成AIやインフラなど最先端のニーズを先読みする情報収集力・マーケティング力・スピード感

生成AIの需要が急速に拡大し、増大するデータ処理需要を支えるGPUサーバーの導入・運用支援のニーズが拡大しています。当社は、このニーズに対しどこよりも早くスピード感をもって対応し、営業に関わる事業部を一から立ち上げ初月で3億円の流通売上を達成しました。その後も好調を継続しており、創業から９ヶ月となる2025年９月末の第3四半期において、取り扱い商材の流通売上が総額28億円超を達成しました。今後も、パートナー企業との協力体制を強固にし、生成AI・DX基盤の導入支援や営業戦略コンサルを展開します。

2.全国各地に拡がるセールスパートナーによる情報ネットワーク力を活かした先回り提案

全国にセールスパートナーを配置し、地域特性を含めたニーズの種（seeds）を収集します。さらに、テクノロジーを提供するだけにとどまらず、地域や顧客ごとの異なるseedsを徹底的に分析します。また、一から営業現場を創りこむノウハウを活かして現場に落とし込むスピード感を持ち合わせています。状況の異なる企業ごとに最適な施策を先回りして提案することで、リピートや紹介を通じた新規パートナーが急拡大しました。

3.営業×会計やM＆Aなど専門領域のプロフェッショナルを有した柔軟性とスピード感を併せ持つ組織

個社特有の課題（税務戦略、商品設計、プライシング、営業戦略構築、デジタルマーケティング、経営コンサル・・etc）に対し、会計やM＆Aなど複数領域のプロフェッショナルを抱え、ワンストップでサポートできる体制を構築。加えて、組織作りを一から短期間で構築する強みを活かし、成果を出すための仕組みをニーズ毎に柔軟に変化させながら最適解を導き出し、提供する力が当社の独自性です。

■パートナー企業からの声（一部抜粋）

ボンドグローバルホールディングス株式会社 様

Sales Rep様のチームは、常に“顧客第一”の姿勢で課題に向き合い、私たちのビジネスに新たな可能性をもたらしてくれました。専門性の高さと対応スピードの速さが際立ち、安心して協業できる存在です。社会全体の生産性向上を共に目指すパートナーとして期待を寄せています。

税理士事務所 BIZARQ株式会社 様

当会計事務所はSales Rep様の融資面での協業パートナーとして、サポートさせていただいております。これからも、Sales Rep様のサポートを通じて、その先にいるお客様を支援し、日本のDX推進に寄与できればと考えております。

■パートナー募集

当社は、共にビジネスの成長を加速させるパートナー企業様を広く募集しております。

魅力的な商材やサービスを展開する企業や当社のリソースと連携し、共同でソリューションを提案・販売していくパートナーなど、あらゆる方面で連携強化することで、ビジネス拡大を伴走できると確信しています。協業の可能性について、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

■会社概要

会社名：株式会社Sales Rep

代表者：代表取締役 花島 晋平

設立：2024年12月26日

資本金：21,000,000円

所在地：本社：沖縄県名護市宮里1-28-8 南西ビル2階 (経済金融活性化特別地区)

東京本郷オフィス：東京都文京区本郷4-16-6 天翔オフィス後楽園2階

従業員数：25名（委託メンバー含む）

URL：https://sales-rep.co.jp/

主な事業内容：

営業戦略・構築支援

商品設計・プライシング、営業組織の立ち上げ、販売チャネル開拓、営業プロセス改善などを総合的にサポート。

セールスプロモーション事業

顧客接点を増やすための施策立案や実行を支援。広告やイベントなどの企画・運営も行う。

デジタルマーケティング事業

AI・データ活用による顧客分析、オンライン広告運用、SNSマーケティングなどを実施し、売上拡大につなげる。

経営コンサルティング

公認会計士や投資家が中心となり、財務・会計視点の経営戦略やM&A、IPOの支援を提供。

その他

税務戦略構築／研修×税務戦略／資料作成×AI活用／DXオンライン講座／ガバメントDX（予定）など、多角的に展開。

＜案件についてお問い合わせ先＞

Webフォーム：https://sales-rep.co.jp/contact.html

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社Sales Rep 広報担当

Email：corp-pr@sales-rep.co.jp