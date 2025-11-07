【新登場】シリーズ累計170万本突破！メラニンの生成工程3ステップにアプローチするトリプル有効成分配合。医薬部外品の美白美容液「HAQUA3(ハクアスリー)」

ファビウス株式会社

ファビウス株式会社（所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長: 濱崎恵子）は、このたび、シリーズ累計170万本突破(*1)！メラニンの生成工程すべてにアプローチするトリプル有効成分配合の美白(*2)美容液、医薬部外品「HAQUA3（ハクアスリー）」を2025年9月26日より発売開始しました。

ファビウスが長年培ってきた「美容サイエンス」。

シミができるメカニズムを細分化し、シミができる工程の3ステップにアプローチする有効成分を贅沢に3種配合し、本気の美白(*2)ケアを叶えるべく開発した医薬部外品の美白(*2)美容液です。1本30mlの大容量で全顔にたっぷりお使いいただけます。

＊1:2025年6月時点のシリーズ累計出荷本数 ＊2:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

◼️製品情報

【商品名】

HAQUA3（ハクアスリー）

（販売名：薬用 ホワイトニングエッセンス HQ）

【内容量】

30ml／1本（約30日分）

【販売価格】

8,800円（税込）

【販売先】

ファビウス公式オンラインショップ

▶︎公式オンラインショップはこちら(https://myfabius.jp/shop/products/2041-01-01)

【発売日】

2025年9月26日(金)

◼️製品特徴

＊:L-アスコルビン酸2-グルコシド

メラニンの生成過程へ限定的なアプローチのケアに対し、「HAQUA3」のステップケアなら、 ビタミンC誘導体(*)・アルブチン・トラネキサム酸のトリプル有効成分が、シミのもととなるメラニンの生成工程の３ステップにアプローチ。

シミを多角的に防ぐことをサポートします。

＊: Lーアスコルビン酸2ーグルコシド

＊1:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと ＊2 Lーアスコルビン酸2ーグルコシド

「HAQUA3」に配合されているのは、酸化しにくく安定性に優れた「ビタミンC誘導体（Lーアスコルビン酸2ーグルコシド）」。 空気や光に触れて劣化しやすいビタミンC(アスコルビン酸)の弱点を補い、肌の内部(*)に届いた後にゆっくりとビタミンCへ変化して作用。

また、一般的なビタミンC(アスコルビン酸)は、酸性度が高く分子が小さいため、繊細な肌では刺激を感じやすい側面もありますが、「ビタミンC誘導体（Lーアスコルビン酸2ーグルコシド）」は、刺激感がマイルドで、乾燥しやすい方や敏感肌の方にも取り入れやすい設計です。さらに、エアレス容器を採用しているため、 酸化を防ぎながら最後の一滴まで新鮮な状態をキープします。

＊:角質層まで

美白(*)有効成分アルブチンにより、メラニンの生成に関わる酵素「チロシナーゼ」の働きを抑えることで、シミやそばかすの原因となるメラニンの過剰な生成を抑制。紫外線や大気汚染などによる肌トラブルの予防をサポートします。

また、抗炎症作用を持つ有効成分トラネキサム酸が、肌あれや赤みなどの肌トラブルを防ぎます。炎症を引き起こす物質の活性を抑えることで、日焼けや乾燥、メイク時の摩擦刺激や塵埃、酸化皮脂による肌の不調をケアし、健やかな肌状態を保ちます。

＊:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

【Another】キメの整った透明感のある肌をサポートする豊富な美肌成分

「HAQUA3」には、有効成分を支える６つの発酵美容液成分と、キメを整え潤いで満たす、豊富な美容液成分を配合。 抗シワ効能評価試験済み(*1)で、美白(*2)だけでなく乾燥による小ジワにもアプローチします。

＊1:乾燥による小ジワを目立たなくする ＊2:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※すべて整肌成分として

※画像はイメージです

美しさを構成するための大事な要素「美白(*1)」

うるおい感や透明感のある明るい素肌は、多くの女性が求めるもの。年齢とと共に気になるシミやくすみ、乾燥小ジワを1本でケアする美容液は、エイジングケア(*2)をアップデートします。

また、ビタミンCの美白(*1)効果は古くから広く知られていますが、安定性や安全性の観点で商品化には技術を要します。ファビウスでは、メラニンの生成プロセスで特に抑制と排出に注目。配合が難しいビタミンCに加え、美白(*1)ステップにアプローチする2つの有効成分を配合し、トリプル主剤の機能性美白(*1)処方を実現しました。

美白(*1)ケアの商品は競合も多い中で、これまで培ってきた美容サイエンスをもとにたどり着いた、

集大成とも言える、トリプル有効成分配合の「HAQUA3」。

ぜひ、その実力をご体感ください。

＊1:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ＊2:年齢に応じた肌をケアすること

詳細を見る :https://myfabius.jp/shop/products/2041-01-01