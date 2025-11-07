アルファサード株式会社と株式会社ディレクターズ、PowerCMSインフラパートナーとして業務提携を締結

アルファサード株式会社

アルファサード株式会社（代表取締役社長：森崎賢太郎、以下「アルファサード」）と株式会社ディレクターズ（代表取締役：加藤慶、以下「ディレクターズ」）は、アルファサードが提供する CMS製品「PowerCMS」および「PowerCMS X」などにおけるインフラ領域の強化を目的として、業務提携を締結しました。

■業務提携の背景と目的

近年、ウェブサイトの構築・運用においては、セキュリティ強化、可用性の確保、そして急速に変化するトラフィックやコンテンツ需要への柔軟な対応が求められています。特に企業や官公庁では、安定したインフラ環境と高い信頼性を備えたサービスが不可欠となっており、クラウド基盤の活用や運用の高度化が急務となっています。

アルファサードは、PowerCMS や PowerCMS X を中心に、クラウドサービスを含む多様なソリューションを展開し、顧客のニーズに応えてきました。しかし、より高いレベルでの安定性・拡張性を実現するためには、専門的なインフラ設計・構築・運用の知見が不可欠です。そこで今回、インフラ領域に強みを持つ株式会社ディレクターズとの業務提携を決定しました。

■提携内容

アルファサードはこの提携により、ディレクターズの高度な技術力を活かし、アルファサードが提供する製品やソリューションを利用する企業や官公庁のお客様に、より安心で高品質な環境を提供します。さらに、両社は将来的なクラウド製品の共同開発や、新たなサービスモデルの検討を通じて、顧客価値の最大化を目指します。

■会社概要

アルファサード株式会社- 本社：大阪府大阪市中央区北浜1丁目1-21 第二中井ビル 4F- 代表者：森崎 賢太郎- 主な事業：ソフトウェア開発事業、ウェブ受託開発事業

株式会社ディレクターズ- 本社：東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル新館10F- 代表者：加藤慶- 主な事業：ホスティングサービス事業、ITコンサルティング、システム保守・運用