レイヤーズ・コンサルティングはForbes JAPAN WOMEN AWARD 2025において企業ランキングBEST40に選出されました

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、グローバルビジネス誌「Forbes JAPAN」が主催し、今年で10年目を迎える日本最大規模の女性アワード「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025」において、『企業ランキングBEST40』に選出いただきました。

レイヤーズでは、「人がすべて」という考えのもと、性別、国籍、カルチャー、ジェンダー、障がいなど、あらゆる多様性を互いに認め、活かし合いながら、一人ひとりの能力を最大限発揮できる環境づくりを目指し、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に取り組んでまいりました。

それらの取り組みをご評価いただき、本年レイヤーズは女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業について厚生労働大臣が認定する制度である「えるぼし」の最高位にあたる「3段階目」の認定を受けることができました。

この度、1,650社を超える企業の中から「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025」企業ランキングBEST40へ選出いただきましたことを受け、レイヤーズでは、多様な人材が互いに尊重し合い、安心して働き続けられる企業文化の醸成や、すべての社員が働きやすい環境づくりについて、今後も継続的な取り組みを推進してまいります。

■「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2025」概要

「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」とは、2016年よりForbes JAPANが開催する、企業の成長を見据えた女性の活躍推進を応援する日本最大規模の女性アワードです。

ジェンダーギャップ解消のためのベストプラクティスを共有し、企業と女性をエンパワメントすることを目的とし、アワードは企業部門と個人部門で構成され、女性活躍にインパクトをあたえる企業と個人を表彰するものです。

審査基準（企業ランキング）：企業の非財務データ（ダイバーシティ、労働環境、人的資本等）と財務データの総合スコアからランキングを作成します。ランキングにおけるスコアリングは、ダイバーシティ / 人的資本開発 / 労働環境 / パフォーマンス・生産性 / その他 から構成されています。

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。