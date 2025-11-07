ギフトモール、ソーシャルギフト売上が前年同期比250%増を達成

株式会社ギフトモール

国内最大級のオンラインギフトサービス『Giftmall(ギフトモール)』および専属バイヤーによるおしゃれなギフトを厳選した『Anny(アニー)』、お祝いイベント特化レストラン予約サービス『Annyお祝い体験』を運営する株式会社ギフトモール（本社：東京都中央区、代表取締役：藤田 真裕）は、2025年4月から9月までの6ヶ月間において、ソーシャルギフト売上が前年同時期（2024年4月-9月）比250%増を達成したことを発表いたします。住所を知らなくてもオンラインですぐ贈れる革新的なサービスとして市場に浸透し、有名ブランドの重要な戦略的販路として成長を続けています。

■ソーシャルギフト市場における急成長の背景

近年、消費者のライフスタイルの変化に伴い、ギフト商品や購入方法・贈り方が大きく多様化してきています。特に、SNSを中心としたデジタルコミュニケーションの浸透により、ソーシャルギフトの利用率は年々増加傾向にあり、新しいギフト文化として定着しつつあります。

ギフトモール オンラインギフト総研の調査（2024年6月、全国15歳～59歳の男女2,250名 https://giftmall.co.jp/souken/）では、ソーシャルギフトを利用した経験がある人の割合は16.5%という結果が出ており、特に20代は26.4%と4人に1人がソーシャルギフトを通じて友人・家族とコミュニケーションをとっており、ギフトの贈り方の一つとして確立しつつあります。

このような市場環境の中で、当社が運営するサービスのソーシャルギフト売上が前年同期比250%増という大幅な成長を記録した背景には、業界最大級となる110万点以上の商品ラインナップと、そのうち100万点以上をソーシャルギフト対応商品として拡充したことがあります。

■ギフトモールのソーシャルギフトの３つの特長

ギフトモールでソーシャルギフトが利用されているシーン、上位3位は＜誕生日＞・＜「ありがとう」の気持ちを伝えるとき＞・＜出産祝い＞です。これらの定番シーンに加えて、「急なお礼が必要になった」「遠方の友人にサプライズを贈りたい」「ビジネス関係者への記念品を手配したい」など、多様なニーズに対応できるよう、父の日、敬老の日、結婚祝い、内祝い、就職祝い、退職祝い、お詫び、お礼、ビジネスギフトなど、あらゆるシーンで喜ばれる商品を100万点以上取り揃えています。個人利用からビジネス利用まで、500円のプチギフトから50,000円以上の特別なギフトまで対応可能です。

ギフトモールのソーシャルギフト：

https://giftmall.co.jp/socialgift/guide_lp/

当社のソーシャルギフトサービスは、以下３つの特長により多くのユーザーに支持されています。

特長1. ソーシャルギフトで贈れるモノギフト・デジタルギフトが合計で100万点以上

業界最大級となる100万点以上のソーシャルギフト対応商品を取り揃えており、モノギフト（実物の商品）からデジタルギフト（eギフトや店頭利用できるチケット等）まで、幅広いニーズに対応しています。ソーシャルギフトで贈ることができるギフト商品の取り扱い数が多いため、贈る相手の好みやシーンに合わせて最適なギフトを選ぶことが可能です。

特長2. 幅広い価格帯（500円～50,000円以上）で豊富なバリエーション

・個人から法人のギフトにまで対応

500円からのプチギフトで日常のちょっとしたお礼に、3,000円～10,000円で誕生日や出産祝いなどの大切なお祝いに、10,000円～50,000円以上でビジネスギフトや取引先への周年記念品にと、個人から法人まであらゆるギフトシーンに対応できる価格帯を網羅しています。

・シーン別のバリエーションが豊富

誕生日、母の日、父の日、出産祝い、結婚祝い、内祝い、ビジネスギフトなど、あらゆるシーンに対応した商品を網羅してご用意しています。

特長3. 有名ブランドの商品の取り扱い多数

食品から家電、美容機器まで、信頼性の高い有名ブランドの商品を多数取り扱っています。お客様に安心して購入いただき、ソーシャルギフトで幅広い相手にギフトを届けられる環境を整備しています。

■参画企業の成功実績とビジネス展開

株式会社MTGは、2024年から美容機器「ReFa」シリーズをギフトモールのソーシャルギフト機能に対応させることで、これまでリーチできなかった新たな顧客層の開拓に成功しています。2025年7月から9月までの3ヶ月間において、ソーシャルギフト売上が前年同期（2024年7月-9月）比702%増を記録し、特に誕生日の贈り物需要を効果的に取り込んでいます。

企業名： 株式会社MTG

ストア情報： 【公式ストア】MTG SHOP https://giftmall.co.jp/shop/mtgshop/

人気商品： ReFaシリーズ（美容機器）

成果： ソーシャルギフト売上702％増（前年同期比）

ソーシャルギフトでのReFa人気商品

ReFa AILE BRUSH：https://giftmall.co.jp/gift4wAnOe/

ReFa HEART BRUSH：https://giftmall.co.jp/giftWVe8R4/

ReFa HAIR DRY TOWEL：https://giftmall.co.jp/giftY4ochP/

ReFa HEART BRUSH＆ReFa HAIR WATER for HEART セット：https://giftmall.co.jp/giftAnVsLU/

ReFa ION CARE BRUSH：https://giftmall.co.jp/giftkdpHjm/

ソーシャルギフトでの利用シーンは、誕生日での利用が8割を超えており、通常購入（郵送での購入）よりも単価が高めの商品が選ばれています。女性への誕生日のギフト商品として、ソーシャルギフトでReFa商品を贈られていることが考えられ、これまでの自己購入や家族間贈答とは異なる新しい購買動機を創出しています。

MTG社の成功事例は他の美容・健康関連ブランドにとって参考モデルとなっており、当社への参画企業拡大の後押しとなっています。同社では今後、追加で新商品の展開やギフトシーン専用の施策などを実施し、ソーシャルギフト市場での存在感をさらに強化する予定です。

■有名ブランドとの戦略的パートナーシップ展開

当社では、顧客体験向上のために人気有名ブランドの出店を積極的に強化しています。食品から家電まで500円から50,000円以上まで幅広いラインナップを揃えることで、お客様に安心して購入いただき、ソーシャルギフトで幅広い相手にギフトを届けられる環境を整備しています。今後もソーシャルギフト対応商品の拡充を強化し続け、お客様により良い「体験価値」を創造・提供してまいります。

主な人気ブランド一覧：

・ピエール・エルメ・パリ：https://giftmall.co.jp/shop/pierreherme/

・ラデュレ：https://giftmall.co.jp/shop/laduree/

・覚王山フルーツ大福弁才天：https://giftmall.co.jp/shop/benzaiten/

・不二家：https://giftmall.co.jp/shop/familytown/

・ヤマダデンキ：https://giftmall.co.jp/shop/yamadadenki/

・BIRTH：https://giftmall.co.jp/shop/barth/

■株式会社ギフトモールについて

「MAKE MORE SMILES ～世界により多くのスマイルを。」をPurpose（存在意義）に、「The World of Giftization ～テクノロジー・データの力で世界のすべてをギフトで満たす」をVision（実現したい世界・未来）に掲げ、新たなギフト体験創造に取り組む2014年創業のテクノロジー企業。日本とシンガポール・タイを拠点に、日本・インド・インドネシア等グローバルなギフト・プレゼント市場に向けてテクノロジープラットフォーム事業を推進中。

約110万点以上の取扱商品点数、約100万点以上のソーシャルギフト商品、10万点以上のパーソナライズギフト商品を扱う「Giftmall（ギフトモール）」および専属バイヤーによる厳選ギフトを集めた「Anny（アニー）」、お祝いイベント特化レストラン予約サービス「Annyお祝い体験」等を運営。グループの月間訪問ユーザー数は約3,600万人、グループ全体の年間流通額は約200億円を突破し、ギフト特化型のオンラインプラットフォームとして国内最大級の規模を誇る。

Giftmall（ギフトモール）公式サイト： https://giftmall.co.jp/

Anny（アニー）公式サイト： https://anny.gift/

Annyお祝い体験公式サイト： https://oiwai.anny.gift/