【アトム法律グループ】松井浩一郎弁護士、書籍『それ犯罪です！知らないとヤバい刑法の話』を出版！
アトム法律グループ（本社：東京都千代田区、代表：岡野武志）所属の松井浩一郎弁護士が、書籍『それ犯罪です！知らないとヤバい刑法の話』（出版社：祥伝社）を2025年11月4日に出版しました。
本書は、刑事事件の弁護活動に注力するアトム法律グループにおいて、日々多くの刑事事件の実務に携わる松井弁護士が、「刑法」をテーマに、日常に潜む法律問題をユーモラスに解説する"法律エンターテインメント"です。
「法律の難しさ」を取り払うため、刑法をわかりやすく解説
松井弁護士が、犯罪を切り口として刑法をテーマに選んだ理由は、「法律の中でもニュースなどで最も身近に触れる分野であり、法律を学ぶ入口として最適だから」です。
「法律」は身近なルールであるにもかかわらず、一般的に「難しい」という印象を持たれることが多く、なかなか触れる機会が持てない人も少なくありません。また、社会生活に欠かせないルールである「法律」を知らないがゆえに、意図せず犯罪の加害者になったり、トラブルに巻き込まれたりするケースもあります。
松井弁護士は、このような「法律と私たちとの距離」について、次のようにコメントしています。
「多くの方が『法律は難しいもの』という印象を持っていますが、本来は私たちの行動を支える身近なルールです。その『難しさ』という壁を取り払うことが、法律への関心を持つ第一歩だと考えています。」
全60話のエピソードで「一生使える教養」を学ぶ
本書は、『松井弁護士』と『大企業の跡継ぎとして法律を学ぶお嬢様』による対話形式で進行します。どこからでも読める全60話のエピソードで構成され、「これって犯罪？」という素朴な疑問や、日常の疑問に対し、松井弁護士の経験を活かしてわかりやすく答えています。
＜本書で扱われるテーマ（例）＞
- 気になるあの子のスマホを覗きました。これって犯罪ですか？
- 学校の机に自分の名前を彫りましたが犯罪になりますか？
- カフェで10時間勉強しました。これって犯罪ですか？
会話のテンポの良さとユーモラスなやり取りにより、法律の書籍としての堅苦しさを感じさせず、自然に刑法の考え方が身につく内容となっています。「気軽に読めて、一生使える刑法の教養」が身につく、若年層から大人世代まで幅広い層におすすめできる一冊です。
松井弁護士は次のようにコメントしています。
「老若男女問わず、法律に少しでも興味を持ってもらえるきっかけになればと思います。
この本がきっかけで法曹を志す方が1人でも生まれたら、これ以上の喜びはありません。」
アトム法律グループの取り組み『法律をもっと身近に』
アトム法律グループは、刑事事件の弁護活動をはじめ、交通事故・離婚・相続といった幅広い分野で、リーガルサービスを提供しています。
当グループは『法律をもっと身近に』という想いのもと、法律知識の普及に努めています。今回のような出版活動のほか、各種メディア出演やSNSでの情報発信など、法律をより身近なものとして、わかりやすく社会に伝えていくための活動にも継続して力を入れていきます。
本書『それ犯罪です！ 知らないとヤバい刑法の話』の出版をはじめとするこうした活動を通じて、多くの方が法律を身近なものとして捉え、あらゆる日常の法律問題への興味を深める一助となることを期待しています。
書籍情報
書名：それ犯罪です！知らないとヤバい刑法の話
著者：松井浩一郎（アトム法律グループ 弁護士）
定価：1,870円（税込）
発売日：2025年11月4日
仕様：四六判／272ページ
出版社：祥伝社
商品ページ：https://www.bookshop-ps.com/bsp/bsp_detail?isbn=9784396618520
著者プロフィール
松井浩一郎
第二東京弁護士会所属、登録番号65092。
アトム法律事務所 新宿支部に所属。
ニューヨーク大学を卒業後、東京大学法科大学院を修了。
中学・高校時代をスイスで、大学時代をアメリカで過ごす。刑事事件や交通事故事件に取り組む傍ら、テレビやニュース番組など多様なメディアに出演。これまでに日本テレビ「DayDay.」「行列のできる相談所」、フジテレビ「めざまし8」「Live News イット！」、テレビ朝日「グッド！モーニング」などに出演し、社会と法律をつなぐ弁護士として幅広く活動している。
【X】
松井浩一郎弁護士
https://x.com/koiboibengo
【Instagram】
松井浩一郎|こいぼい先生🍭
https://www.instagram.com/matsui.koichiro/
アトム法律グループについて
アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・離婚・相続の対応に力を入れております。
全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、刑事事件・交通事故・離婚・相続の無料相談の幅広い分野において年中無休24時間体制で活動を続けています。
弁護士・司法修習生を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。
名称：アトム法律グループ
代表：弁護士 岡野武志
設立：2008年9月3日
本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡
URL：https://atomfirm.com/
地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。
アトム法律事務所では、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。
刑事事件・交通事故・離婚・相続、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
https://atomfirm.com/practices/practices_interview
代表弁護士紹介
岡野武志
第二東京弁護士会所属、登録番号37890。
弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。
高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。
法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2025年11月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。
【オフィシャルサイト】
https://okanotakeshi.com/
【X】
岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】
https://x.com/takeshibengo
【YouTubeチャンネル】
岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】
https://www.youtube.com/@okanotakeshi
【TikTok】
岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】
https://www.tiktok.com/@takeshibengo
【著書】
『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』
著者：岡野 武志
出版：KADOKAWA
商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/
Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro
『おとな六法』
著者：岡野 武志、アトム法律事務所
出版：クロスメディア・パブリッシング
商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/
Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0