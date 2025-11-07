【Finlink】金融リード獲得1万円から！選べる3つのリード獲得プラン新登場！
株式会社セミナーインフォ
選べる3つのリード獲得プラン詳細はこちら :
https://service.seminar-info.jp/finlink?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=finlink_service
Finlinkプラン内容（セミナーインフォ）
新料金体系・3プラン詳細資料（無料） :
https://si-forum.jp/finlink_dl?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=finlinkdl
無料相談はこちら！ :
https://service.seminar-info.jp/contact?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contact
【本件に関するお問い合わせ先】
金融業界28,000名超の質の高いリードを保有する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、「金融ビジネスをつなぐ、未来を築く」をコンセプトにした金融特化型・無料動画メディア「Finlink（フィンリンク）」より、お客様の多様化するご要望やマーケティング戦略に柔軟に対応するため、「選べる3つのリード獲得プラン」として、2025年10月より料金体系を刷新いたしました。
選べる3つのリード獲得プラン詳細はこちら :
https://service.seminar-info.jp/finlink?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=finlink_service
Finlinkプラン内容（セミナーインフォ）
貴社のマーケティング課題、ご予算、そして目的に最適なプランはどれか、
比較・検討は、以下の【新料金体系・3プラン詳細資料】で全てご確認いただけます。
新料金体系・3プラン詳細資料（無料） :
https://si-forum.jp/finlink_dl?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=finlinkdl
資料だけでは判断が難しい場合は、貴社の課題に最適なプランをご提案します。
Finlink サービスに関するご不明点はお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら！ :
https://service.seminar-info.jp/contact?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contact
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp