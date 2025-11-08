『山と食欲と私』20巻発売を記念して207話無料公開キャンペーン開催中！

株式会社新潮社

Web漫画サイト「くらげバンチ」で連載中のグルメ登山マンガ『山と食欲と私』（著：信濃川日出雄）第20巻を11月8日(土)、株式会社新潮社より発売いたします。それを記念して、19巻までの全207話無料公開キャンペーンを「くらげバンチ」にて実施します。

■「くらげバンチ」にて207話無料公開中！

20巻書影

『山と食欲と私』は、27歳会社員の日々野鮎美が全国各地の山を登って、おいしいご飯を食べる登山漫画です。

本日11月8日（土）に発売となる最新第20巻では、これまでの物語を大きく動かす“驚きの新展開”が描かれます。

この最新刊の発売を記念し、「くらげバンチ」にて第1話から第207話（第19巻まで）を無料公開するキャンペーンを実施中です。

期間は2025年11月21日（金）23:59まで。この機会にぜひ、鮎美の“山ごはんライフ”をお楽しみください。

第1話はこちらから

▶ https://kuragebunch.com/episode/10834108156628844112

■記念すべき20巻の中身を一部ご紹介！

暴風雨の山でトイレに行きたくなったらどうするのか、というお話です。伊豆諸島・神津島で「シー・トゥー・サミット」という登山スタイルに挑戦します。京都・大文字山で京野菜と絶景に癒されます。

27歳、会社員の日々野鮎美は、「山ガール」と呼ばれたくない自称・単独登山女子。

小松原父娘と伝説の鬼・酒呑童子が眠る京都・大江山へ。

伊豆諸島・神津島でシー・トゥー・サミットに初挑戦／鷹桑はツリーハウスで「山をやる」／山小屋主が藪蚊に贈った退職金代わりの腕時計、実は高級品？／暴風雨のテント泊、トイレはどうする？／そしてついにあの二人が出会う──。いざ行こう、20巻の頂きへ。

■著者紹介

信濃川日出雄（しなのがわ・ひでお）

2001年、大学在学中に商業漫画誌デビュー。卒業後はフリーランスのデザイナー・イラストレーターとして活動しながら読切作品を発表し、2005年ごろより漫画家を専業に。

現在連載中の『山と食欲と私』は、新潮社のWEB漫画サイト「くらげバンチ」にて2015年にスタート。2025年現在、20巻まで発売中。ほかに外国語版やレシピ本、ガイド本、アイテム等が発売されており、公式スピンオフ企画『山と食欲と私 ～エクストリーマーズ～』等、関連企画も続々公開されている。

また、2020年より、北海道新聞さっぽろ１０区にて移住を題材にしたイラストエッセイ『札幌と〇〇と私』を連載中。

■書籍データ

【タイトル】山と食欲と私 20巻

【著者名】信濃川日出雄

【発売日】2025/11/08

【造本】B6判

【定価】 726円（税込）

【ISBN】978-4-10-772888-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772888/