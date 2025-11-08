VITAS、関西ドンキでイベント初開催！人気 YouTuber もゲストとして登場

株式会社スリーピース

関西のドン・キホーテでのイベント開催は初

これまで渋谷・中目黒のドン・キホーテで開催し、毎回多くのお客様にご好評をいただいてきた VITAS の店頭イベントが、ついに関西に初上陸します。



今回のイベント会場となるのは、関西エリア最大級の売り場面積を誇るドン・キホーテ梅田本店。

会場では VITAS 製品の試飲、販売会を行います。

試飲メニューは、大人気の「DELICIOUS PROTEIN」２種類。

- ブルーベリーヨーグルトフレーバー- キウイフレーバー

販売製品は同じくプロテインの以下４種。

- ブルーベリーヨーグルトフレーバー- キウイフレーバー- マンゴーフレーバー- ピーチヨーグルトフレーバー

VITAS のラインナップを実際に見て、試して、体感できる貴重な機会です。



関西の皆さまにも、日々のパフォーマンスを支える栄養設計や、飲みやすさ・おいしさへのこだわりを、ブランドの世界観とともに直接お届けします！

会場には特別ゲストも！

イベント当日は、VITAS オフィシャルパートナーの人気 YouTuber「たんぱくとりお」さんが、ゲストとして会場に登場。今後 SNS 等で公開予定の、たんぱくとりおさん出演 CM 配信を記念して来店します。

たんぱくとりおさん出演の CM

会場では VITAS プロテインの試飲体験のほか、対象商品をご購入いただいた方に向けたスペシャル特典もご用意。

たんぱくとりおさんとの写真撮影会や、サイン入り VITAS シェイカーのプレゼントなど、この日だけの限定コンテンツが盛りだくさんです！



店頭ならではのライブ感と、ファンの皆さまとの距離の近さを楽しめる１日となっています。

SNS でもたんぱくチャージ！CM 全８編を公開中

さらに現在、X（旧 Twitter）で CM 全８編を公開中。VITAS プロテイン全８フレーバー分の CM をご用意しました！TikTok やその他 SNS でも随時公開予定です。

CM は、たんぱくとりおさんが持つおちゃめでラブリーな雰囲気と、味にこだわって開発されたプロテインのおいしさが、ユーモアあふれる構成で表現されています。

また、Ｘではフォロー＆リポストで参加できる豪華プレゼントキャンペーンも実施。

店頭で、そして SNS でも。VITAS はこれからも「全ての人に、バイタリティをプラス」を掲げ、日々を頑張るすべての人を応援します。

イベント概要

- 日時：2025 年 11 月 16 日（日）- 時間：試飲提供 12：00～／ 写真撮影 15：00～ ※当日の状況により前後する可能性有- 場所：ドン・キホーテ 梅田本店 （大阪府大阪市北区小松原町4-16）- アクセス：大阪梅田（阪急線）駅〈出口４〉徒歩３分

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/