yutoriのストリートブランド『9090』のレディースライン『9090 girl』がブランド初となる路面店を2026年1月に原宿にオープン予定

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 ）が展開するストリートブランド『9090 (読み : ナインティナインティ )』のレディースライン『9090 girl(読み：ナインティナインティ ガール)』がブランド初となる路面店を2026年1月頃より原宿にオープンを予定しています。正式なオープン日は12月下旬に公式サイトにて告知予定です。

『9090』は、2023年10月に原宿にフラッグシップショップ「9090 TOKYO」をオープンして以降、全国へと店舗展開を拡大してまいりました。これまで『9090』各店舗内で展開していたレディースライン『9090 girl』が、今回、ブランドの世界観をより鮮明に体現するフラッグシップショップとして、「00年代の平成ギャルのリバイバル」というブランドコンセプトを表現する初の路面店を原宿に出店いたします。







〈出店の背景〉

『9090 girl』は、これまで『9090』店舗内で展開してきたレディースラインとして、ローンチ以来多くの支持を集め、売上も好調に推移しています。その勢いを受け、ブランドとしてさらなる成長と世界観の確立を目指し、今回初となる単独店舗の出店を決定いたしました。本店舗は、ブランドコンセプトである「00年代の平成ギャルのリバイバル」をより深く体現し、 『9090 girl』の世界観を五感で感じられるフラッグシップショップとして位置づけています。 また、ファッションとカルチャーが交差する若者の聖地・原宿に出店することで、「9090 girlといえばあの店」と想起されるような象徴的な店舗を目指します。今後もブランドとしてさらなる店舗展開を視野に入れ、 リアルな空間を通じて『9090 girl』の魅力をより多くのお客様へ届けてまいります。

＜店舗情報＞

■9090girl TOKYO店

オープン日：2026年1月頃(予定)

住所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目26-26 ニュークラシック1階

営業時間 :(平日)12:00-19:00 (土日祝)12:00-20:00

■ 9090 girl（NINETY NINETY GIRL）

「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトに、ファッションを通じて自由奔放で自分らしさを大切にした2000年代の平成ギャルマインドを提案していくブランド。00年代特有のポップでエネルギッシュな魅力をベースにしつつ、現代のトレンドやムードを掛け合わせたデザインを展開する。

Instagram：https://www.instagram.com/9090girl__/

■ 9090（NINETY NINETY）

「Revival of Culture」をコンセプトに、90年代～00年代のユースカルチャーにインスピレーションを受けたデザインやアイテムを展開する古着MIXなストリートブランド。

2018年の設立以来SNSを中心にブランド運営をしていたが、2023年には原宿のフラグシップストアを中心に、大阪や名古屋にも店舗を拡大。過去にはAAPEやumbro、ポケモンなど数多くのコラボレーションを仕掛けている。

Instagram：https://www.instagram.com/9090s_/

Twitter：https://twitter.com/9090_store

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『genzai』『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は281万人（2025年9月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で19店舗（2023年12月時点）を展開中。“TURN STRANGER TO STRONGER” と掲げ、アジア最大のストリートカンパニーへ成長することを目指します。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

