ひとつ屋根の下で、日本酒造りがスタート！？　酒造りラブコメ『酒蔵かもし婚』第２巻発売!

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、Web漫画サイト「くらげバンチ」で好評連載中のコミック『酒蔵かもし婚』第２巻を2025年11月8日(土)に刊行いたします。

日本酒オタク女子・涼の「婚約者（仮）」となった元気は、鮎原酒造に住み込み、日本酒造りに挑戦します。持ち前の明るさで日々仕事に向き合う元気でしたが、酒蔵にはクセ強のキャラクター達が勢ぞろい。そして、涼と義母との対立も表面化して……。

２巻書影

今巻では、鳥取の純米吟醸酒「満天星」が登場。

造りを終えてから３年熟成し、コクのある味わいと華やかでフルーティな香りが特徴の満天星に合わせて元気が同僚たちにふるまった料理とは!?

監修をつとめる増田晶文によるコラム「日本酒つまみ話」も収録！

著者コメント

この連載で日本酒のおいしさや面白さを知れましたが、お酒弱すぎて少ししか飲めないのが悩みです…。よろしくお願いします！（菅原じょにえる）

書籍内容紹介

「僕があなたを支えます」涼の婚約者（仮）として、鮎原酒造に住み込みで働くことになった元気。共に過ごす時間が増えるうちに、涼への想いが高まっていく。一方、後継者を巡りさまざまな思惑が蠢く酒蔵では、個性きわだつ面々が待ち構えていて……。

日本酒オタク女子×住み込みピュア男子が醸す、まっすぐ、うまい酒造りラブコメ第２巻!!

第2巻の見どころを抜粋してご紹介！

著者紹介

菅原じょにえる（すがわら・じょにえる）

代表作に『花と修羅場』、『清く貧しく』など。

監修：増田晶文（ますだ・まさふみ）

小説家。四半世紀にわたり日本酒の取材を続けている。『うまい日本酒はどこにある？』『うまい日本酒をつくる人たち』を上梓、コミック『いっぽん!! しあわせの日本酒』では原作を担当。小説の代表作は『稀代の本屋 蔦屋重三郎』『たわけ本屋一代記 蔦屋重三郎』など。

書籍データ

【タイトル】酒蔵かもし婚

【著者名】菅原じょにえる 監修：増田晶文

【発売日】2025/11/08

【造本】 B6判

【定価】792円（税込）

【ISBN】978-4-10-772833-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772889/