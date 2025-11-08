九州プロレス、クラウドファンディング「玉名をもっと元気にするバイ！プロジェクト」をスポチュニティで実施予定！
チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、九州プロレスのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。
▼プロジェクト詳細はこちら▼
https://www.spportunity.com/fukuoka/team/1031/invest/760/detail
１．クラウドファンディング実施の背景と想い（九州プロレス様より）
2024年9月、TAJIRI選手のデビュー30周年を記念し、故郷・熊本県玉名市で数十年ぶりとなるプロレス大会を開催いたしました。
当日は予想を超える来場者で会場が満員となり、立ち見が出るほどの大盛況。市民の方々の笑顔と熱気に包まれたその光景は、「プロレスが町を元気にする」瞬間でした。
大会の最後、TAJIRI選手が「また来年も玉名で見たいですか？」と呼びかけると、会場から大きな歓声が沸き起こりました。
その反響を受け、「もう一度、あの感動を玉名に届けたい」という想いから、本プロジェクトを立ち上げました。
私たちが目指すのは、単なるプロレスイベントではなく、玉名の復興とにぎわいを象徴する“地域の祭典”です。
2026年3月、熊本県玉名市の体育館で入場無料の大会を開催予定です。豪華選手陣と特別な演出を通じて、「玉名に来て良かった」「また来たい」と思える時間を創り出します。
九州プロレスはこれまで、スポンサーや地域の皆様の支えで活動してきました。
今回はその輪をさらに広げ、ファンの皆さんと一緒に大会をつくりあげたいという想いを実現するために、クラウドファンディングに挑戦します。
一人ひとりが“この大会の主催者”となり、玉名を再び熱くする力を集めたいと考えていますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
２．支援募集プロジェクトの概要
1）プロジェクトURL
https://www.spportunity.com/fukuoka/team/1031/invest/760/detail
※プロジェクト開始へ向けて、以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
2）支援募集期間
2025年11月15日（土）00:00～12月17日（水）23:59
※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。
3）目標金額
200万円
4）資金使途
今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。
会場費・設営費 選手やスタッフの交通・宿泊費 照明や音響などの演出費 大会広報費（ポスター・チラシ・SNS広告） など
◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！
スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。
更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。
◆コラム記事の提携先を募集しています！
スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。
このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。
これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか
【会社・団体概要】
◆NPO法人九州プロレス
所在地：福岡市東区多の津５丁目２０番地１ コーメイビル３階
設立日：2008年7月6日
理事長：筑前 りょう太
ホームページ：https://www.kyushu-pro-wrestling.com/
X：https://x.com/kyushupro_new
Facebook：https://www.facebook.com/kyushuprowrestling
Instagram：https://www.instagram.com/qpro_official/
youtube：https://www.youtube.com/channel/UCpoDpVFhUGHPWVYqmJ8TBwA
※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： info@kyushu-pro-wrestling.com
◆スポチュニティ株式会社
所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階
設立 ：2016年3月
ホームページ： https://www.spportunity.com/
公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/
公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP
公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/
公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。