体操競技の日本一を決定する「第79回全日本体操団体選手権」「第79回全日本体操種目別選手権」をCBCテレビが「Locipo（ロキポ）」「スポーツナビ」で2日連続ライブ配信！

株式会社CBCテレビ

パリオリンピックで金メダルを獲得した岡慎之助選手をはじめ、10月の世界体操選手権で金メダルを獲得した橋本大輝選手、杉原愛子選手、さらには南一輝選手、角皆友晴選手、岸里奈選手、岡村真選手など、日本を代表する選手が高崎アリーナに集結。

普段一緒に練習を行うチームで戦う団体戦、各種目のスペシャリストが意地とプライドをかけて戦う種目別、日本最高峰の熱戦から目が離せません。

＜配信概要＞

配信プラットフォーム： Locipo（ロキポ）・スポーツナビ

【団体選手権】

実施日：2025年11月15日(土)

配信時間（予定）：14時25分～18時00分

配信URL

Locipo：アプリまたはウェブでご覧ください。（無料）

https://hicbc.com/cc/u/gymnastics/

スポーツナビ：スポナビアプリまたはウェブサイトからご覧ください。

https://sports.yahoo.co.jp/livestream/cbctv/gymnastics/251115001

【種目別選手権】

実施日：2025年11月16日(日)

配信時間（予定）：10時15分～16時30分

配信URL

Locipo：アプリまたはウェブでご覧ください。（無料）

https://hicbc.com/cc/u/gymnastics-e/

スポーツナビ：スポナビアプリまたはウェブサイトからご覧ください。

https://sports.yahoo.co.jp/livestream/cbctv/gymnastics/251116001

＜大会概要＞

大会名：『第79回全日本体操団体選手権』『第79回全日本体操種目別選手権』

大会特設HP：https://hicbc.com/sports/gymnastics/

会場：高崎アリーナ（群馬県）

＜内容＞

2025年度の体操競技チーム日本一が決定する「第79回全日本体操団体選手権」、種目別のスペシャリスト日本一が決定する「第79回全日本体操種目別選手権」が群馬県高崎市で開催されます。パリオリンピックの金メダリストをはじめ、世界大会で活躍するトップクラスの選手たちが日本一を目指します。

団体競技は男子が6種目（ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒）、女子が4種目（跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか）。1チーム6人で各種目に3人がエントリーし演技、3人の得点がチームの得点になります。男子は計18演技、女子は計12演技の全てがチーム得点となるため、一つのミスが順位に大きく影響する団体戦ならではのスリリングな勝負が繰り広げられます。

種目別競技は、事前選考でシード権を獲得している選手と、13日(木)に行われる予選を勝ち抜いた選手の計8名が決勝で技を競います。種目別のスペシャリストが集い、超ハイレベルの演技で観客を魅了します。

解説は、ロンドンオリンピック・リオデジャネイロオリンピック体操競技男子代表の山室光史さんと、同じく女子代表の寺本明日香さん。CBCテレビアナウンサーの西村俊仁・佐藤楠大と共に、世界最高峰の熱い戦いをお届けします。

＜出演者＞ ※予告なく変更となる場合がございます。

解説：山室光史（ロンドンオリンピック体操競技男子団体銀メダル、

リオデジャネイロオリンピック体操競技男子団体金メダル、田中体操クラブコーチ）

寺本明日香（ロンドンオリンピック・リオデジャネイロオリンピック体操競技女子代表、

至学館大学健康科学部体育科学科助教・女子体操競技部監督）

実況：西村俊仁 佐藤楠大（CBCテレビアナウンサー）

＜Locipoについて＞

名古屋のテレビ5局が運営する動画配信サービス。テレビ番組の見逃し配信はもちろん、ニュースや番組で取り上げたエンタメ、グルメ、おでかけ情報などを配信中。

・URL ：https://locipo.jp/

・提供サービス ：Webサイト、スマホアプリ (iOS, Android)

・参加社 ：東海テレビ放送、中京テレビ放送、ＣＢＣテレビ、名古屋テレビ放送、テレビ愛知

Locipo アプリのダウンロード

iOS https://apps.apple.com/jp/app/chuun/id1129036148

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ctv.chuun&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ctv.chuun&hl=ja&gl=US)

＜スポーツナビについて＞

プロ野球、MLB、高校野球などの野球をはじめ、サッカー、テニスなどの最新のスポーツニュースや試合日程、速報、コラムなどをお届けする、LINE ヤフー株式会社が運営する日本最大級のスポーツ総合サイトです。

＜GAORAでも放送が決定！＞

CSスポーツチャンネル「GAORA」でも放送が決定！ 詳しくは「GAORA SPORTS」のホームページ（https://www.gaora.co.jp/）をご確認ください。