2025年のDJ MAG TOP 100 DJsでは57位にランクインし、Spotifyでは月間約120万人のリスナーを誇るテクノアーティストLilly Palmerが来日！

ドイツ出身のテクノDJ／プロデューサーLilly Palmer。

EDC Las VegasやTomorrowlandといった世界的なフェスやクラブで活躍し、自身のDJプレイとオリジナル楽曲で感情を表現、処理し、変容させながら観客との絆を築き上げ世界中のファンを魅了する。

作品では、Armin van Buurenの「Blah Blah Blah」のオフィシャルリミックスやEli Brownとの「Gasoline」、今年はUKのラッパーAd-Aptとの「Party Don't Stop (feat. Ad-Apt)」、Maddixとの「Late At Night」をリリースし、テクノにレイヴの要素を取り入れたフロアアンセムな楽曲を手掛けている。

国内からは、2018年のデビュー EP「Ambush」(Clash Lion)がBeatportのLeftfield Chartで5位を記録し、2022年には、Beatportが8名のみを選出し年間サポートを行う“BEATPORT NEXT”への選抜や、Chris Liebingが主宰するドイツの名門レーベルCLRから「Acid Flesh EP」をリリース。Amelie Lens、Dense & Pika、Pan Pot、Perc、Daniel Averyなどといったテクノシーンのトップアーティストからも絶大なる支持を集め、国内外で活躍するRISA TANIGUCHI (CLR)。

柔軟な選曲と独自の感性から生まれるMIXスタイルで、次世代シーンを担うDJの一人として頭角を現すA N N。ハードグルーヴからハイエナジーなベースハウスまでを自在に操りながら、緻密かつ躍動的な構成でフロアを鮮やかに掌握する。

豪華アーティストから繰り広げられる今回の「ESSENCE」も、決して見逃してはならない。

EVENT INFO

2025.12.6(土) ESSENCE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/essence1206/

DOOR：\6,000-

FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/essence-1206

【Z HALL】

Lilly Palmer / RISA TANIGUCHI (CLR) / A N N

VJ：H2KGRAPHICS

ARTIST INFO

Lilly Palmer

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5xcTBvCtp6k ]

Lilly Palmer at The Concourse Project | Full Set (22 Feb 2025)

