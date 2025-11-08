「Bitfan」にて、シンガーソングライター・草川瞬のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月8日（土）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、草川瞬のオフィシャルファンクラブ（URL：https://kusakawashun.bitfan.id/ ）を公開しました。

草川瞬（くさかわ しゅん）は、京都府出身のシンガーソングライターです。R&BやHIP HOPをルーツに、ROCK、POPSを取り入れた独自の音楽スタイルを確立。誰にも優しい甘い歌声で、聴く人を魅了します。地元京都のCLUBで活動をスタートし、2010年からはダンスボーカルグループ「BRIDGET」のメンバーとして全国ツアーや大規模フェスで活躍しました。2018年にソロ活動に転向して以降は、アーティスト活動と並行して作家活動を精力的に行っており、多くの有名アーティストへ楽曲を提供。その作品は、オリコンチャートで幾度となく1位を獲得しており、紅白歌合戦での歌唱作品も手がけるなど、ヒットメーカーとして名を連ねています。一時休養を経て2023年10月にライブ活動を本格再開し、今後のさらなる多方面での活躍に期待が高まります。

この度オープンしたのは、草川瞬のオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のグループチャットや、ブログ、ムービーなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

草川瞬 Official Fanclub

■URL

https://kusakawashun.bitfan.id/

■会費

WEB：月額 600円（税込）

アプリ：月額 1,080円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■無料会員コンテンツ

NEWS、SCHEDULE、PROFILE

■有料会員コンテンツ

BLOG、MOVIE、LIVE STREAMING、GROUP CHAT

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。