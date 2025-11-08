「Bitfan」にて、シンガーソングライター・草川瞬のオフィシャルファンクラブをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年11月8日（土）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、草川瞬のオフィシャルファンクラブ（URL：https://kusakawashun.bitfan.id/ ）を公開しました。
草川瞬（くさかわ しゅん）は、京都府出身のシンガーソングライターです。R&BやHIP HOPをルーツに、ROCK、POPSを取り入れた独自の音楽スタイルを確立。誰にも優しい甘い歌声で、聴く人を魅了します。地元京都のCLUBで活動をスタートし、2010年からはダンスボーカルグループ「BRIDGET」のメンバーとして全国ツアーや大規模フェスで活躍しました。2018年にソロ活動に転向して以降は、アーティスト活動と並行して作家活動を精力的に行っており、多くの有名アーティストへ楽曲を提供。その作品は、オリコンチャートで幾度となく1位を獲得しており、紅白歌合戦での歌唱作品も手がけるなど、ヒットメーカーとして名を連ねています。一時休養を経て2023年10月にライブ活動を本格再開し、今後のさらなる多方面での活躍に期待が高まります。
この度オープンしたのは、草川瞬のオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のグループチャットや、ブログ、ムービーなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。
当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。
【オフィシャルファンクラブ詳細】
■オフィシャルファンクラブ名
草川瞬 Official Fanclub
■URL
https://kusakawashun.bitfan.id/
■会費
WEB：月額 600円（税込）
アプリ：月額 1,080円（税込）
※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。
※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。
■無料会員コンテンツ
NEWS、SCHEDULE、PROFILE
■有料会員コンテンツ
BLOG、MOVIE、LIVE STREAMING、GROUP CHAT
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。