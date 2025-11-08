“立ち止まった時間”が導いた、新たな表現への第一歩。とぅーし (from REAL AKIBA BOYZ)、1st Single「LOAD」リリース決定！
アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、待望の1st Single「LOAD」をリリースすることが決定しました。
本楽曲は、11月15日（土）にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催されるワンマンライブ「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」にて、M∞CARD（エムカード）で先行販売されます。さらに、11月16日(日)20:00よりREAL AKIBA BOYZのBOOTHにて通信販売開始、12月1日(月)より順次各種音楽配信サイトにてデジタルリリースされます。
「LOAD」は、ダンサーとして走り続けてきたとぅーしが、怪我により踊ることができなくなった“立ち止まった時間”の中で、自分自身と深く向き合い、音楽という新たな表現に挑んだことで生まれた一曲です。痛みや葛藤、そして再生への想いが込められたこの楽曲は、彼の“声”そのものであり、聴く人の心にそっと寄り添い、前を向く力を与えてくれるはずです。何かを失ったとき、人は立ち止まる。でもその瞬間こそ、心の奥に眠っていた新しい可能性が芽吹く時なのかもしれません。「LOAD」は、そんな“転機”に寄り添い、そっと背中を押してくれるような、優しくも力強いメッセージソングとなっています。
また、11月15日のワンマンライブは、会場での観覧に加え、配信チケットも販売開始予定となっており、遠方の方もこの特別な瞬間をリアルタイムで体感することができます。
今後の詳細や最新情報は、REAL AKIBA BOYZ公式SNSおよび、とぅーし本人のアカウントにて随時発信予定です。とぅーしが“声”で紡ぐ新たな物語を、ぜひチェックしてください！
＜とぅーし コメント＞
この度、僕の1st Single『LOAD』をリリースさせていただくことになりました。
この曲は、ダンサーの僕が怪我で踊ることができない期間に、ずっと挑戦したかった音楽に向き合うきっかけをくれた大切な曲です。
あなたが今、何かに本気で取り組んでいる最中でも、突然その状況が変わってしまうこともあります。
そんな時こそ、そのやるせない想いやエネルギーを、少し違う方向に向けてみてください。
きっと、今まで知らなかった新しい自分に出会えるはずです。
何かを失うことは、何かを乗り越えること、人生にはどうしようもないこともたくさんあるけれど、落ち込まないで。
何かを乗り越えた人は必ず強くなれるから。
■楽曲情報
LOAD / とぅーし
販売形態：M∞CARD（エムカード）
価格：2,000円 （税込）
先行販売：2025年11月15日（土）
通信販売：2025年11月16日（日）20:00～
https://realakibaboyz.booth.pm/items
※販売開始時間に購入ページが表示されます。
【ダウンロードコンテンツ】
-music- LOAD
-lyric- LOAD 歌詞カード
-moive- エムカード限定特典
・メッセージ動画（2025年11月18日 20:00公開）
・オフショットコンテンツ（2025年12月12日 20:00公開）
※公開日時は変更になる場合があります。
【LOAD Credits】
Lyrics： MASA（二人目のジャイアン）, アリレム
Music： MASA（ 二人目のジャイアン）, アリレム、舩本 泰斗
Track Produced & Arranged by：舩本 泰斗
Rap： アリレム
Recording, Mixing & Mastering： 上原 翔
Director： 片田 孝一郎（Kou）
Producer： 横澤 雅裕（MASA）
■「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE” 」公演概要
日程：2025年11月15日（土）
会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
開場 / 開演
昼の部：開場 12:30 / 開演 13:30
夜の部：開場 17:30 / 開演 18:30
チケット料金（税込）
S席 25,300円
A席 15,400円
B席 5,500円
※全席指定
※入場時ドリンク代600円別途
チケット販売URL: https://l-tike.com/rab_tussy/
＜とぅーし プロフィール＞
沖縄の芸術大学卒業。2019年、REAL AKIBA BOYZ加入。フルボディタットという珍しいダンススタイルと、その類まれなる芸術センスをいかし、REAL AKIBA BOYZの新メンバーオーディション内での動画審査では、オーディション用の新設アカウントでの投稿ながらわずか2週間で8万再生と、他の候補生に圧倒的な差を見せつけての加入決定となった。
沖縄出身ならではの、のほほんとしたマイペースキャラ。
2023年には タットの全国大会「ARMS」にて優勝し、日本一の称号を得る。
＜SNS＞
X：
https://x.com/RAB_TUSSY/
Instagram：
https://www.instagram.com/rab.tussy/
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/