スペシャルゲスト【佐藤輝明選手】の出演が決定！光永亮太、糸井嘉男 出演「FMCOCOLO×スカイＡトーク番組」公開収録

株式会社スカイＡ

スペシャルゲスト 佐藤輝明選手の出演が決定！

光永亮太、糸井嘉男 出演番組「阪神タイガース 虎道の先へ supported by tabiwa FM COCOLO&スカイA SPECIAL BASEBALL＆MUSIC」

CSスポーツチャンネル「スカイＡ」（運営：株式会社スカイA 本社：大阪市福島区 代表取締役社長：塩浜 昭男)は、1月25日（日）に、「阪神タイガース 虎道の先へ supported by tabiwa」を、またラジオ局「FM COCOLO」（運営：株式会社 FM802 本社：大阪市北区 代表取締役社長：奥井 宏）は１月24日（土）に「FM COCOLO & スカイA present 阪神タイガース 虎道の先へ supported by tabiwa」を放送します。

2025年、2年ぶりの阪神タイガースのリーグ優勝を記念して、ラジオ局 FM COCOLOとCSスポーツチャンネルスカイAが再びタッグを組み、それぞれの特色を生かした阪神タイガース特別番組を共同企画し、満足度の高い公開収録を実施いたします。

FM COCOLO DJ光永亮太をホストに、阪神OBの糸井嘉男さんをお招きしたスペシャルステージ。

ゲストとして、阪神タイガースの佐藤輝明選手をお招きします！

番組では、2025年の阪神タイガース優勝シーズンをたっぷりと“糸井節”で振り返りながら、2026年のペナントレースに向けた展望を伺います。糸井さんと佐藤選手との「師弟コンビ」による爆笑必至のトークや、普段聞く音楽やプライベートな一面についてもお伺いしながら、野球を離れた素顔にも迫ります。

さらに、光永亮太のミニライブも！FM COCOLOとスカイAだからこそ実施できる、スポーツと音楽が融合した、充実の公開収録にご期待ください。

■公開収録概要

日時：12月1日(月) 開場17時30分／開始18時30分

場所：神戸朝日ホール（〒650-0035 神戸市中央区浪花町59番地）

出演：光永亮太／糸井嘉男／佐藤輝明（阪神タイガース）

観覧について：「tabiwa」にて、公開収録の観覧チケットを販売しております。

販売価格：8,000円

※3歳未満入場不可

※『阪神タイガース球団ロゴ入り』かっとばし!!付

（「かっとばし!!」とは、役目を終えた折損バットや、バットを作る際にできる端材の再利用で作られたお箸）

特別協賛：tabiwa

協賛：CANNA

※tabiwaトラベルでは、往復のJR（新幹線）と宿泊がセットとなった旅行プランもご用意しております。

詳細はこちら→https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/plan/n/202511_hanshintigers.htm?SITE_ID=66104023

■スカイＡ番組概要

「阪神タイガース 虎道の先へ supported by tabiwa」

【放送日時】2026年1月25日(日) 13：00～14:00 ※放送時間は予定となります。 ※再放送3回有

【出演者】DJ：光永亮太 ゲスト：糸井嘉男（阪神タイガースOB） 、佐藤輝明（阪神タイガース）

■FM COCOLO番組概要

「FM COCOLO & スカイA present 阪神タイガース 虎道の先へ supported by tabiwa」

【放送日時】2026年1月24日（土） 21:00～22:00

【出演者】DJ：光永亮太 ゲスト：糸井嘉男（阪神タイガースOB）、佐藤輝明（阪神タイガース）

＜CS スポーツチャンネル「スカイA」について＞

スカイA は、阪神タイガース主催試合を徹底放送。タイガース関連番組は年中マニアックな情報を届ける「虎ヲタ」、シーズンオフはキャンプ連日密着中継や、ドラフト会議の完全中継等を放送しており、一年中プロ野球が楽しめる。ゴルフは女子プロゴルフを中心にトーナメントを多数中継し、JLPGA ステップ・アップ・ツアーは全大会を中継。ゴルフレッスン番組も 365 日放送中。その他、学生野球、ボウリング、ダンス、スポーツクライミングなど、様々なスポーツ中継、番組を放送。

「スカイA」は、スカパー!、J:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、au ひかりテレビサービスでご覧

いただけます。

【スカイA公式ホームページ】 https://sky-a.asahi.co.jp/

【スカイA視聴ガイド】 https://sky-a.asahi.co.jp/howto/

＜FM COCOLOについて＞

1995年10月16日、“Communication, Cooperation and Love”の意味を込めて、多様な文化と言語を持つ関西エリア2,000万人に向けた広域FM放送ラジオ局として開局。2025年には、開局30周年を機に、本来のミュージックステーションへの原点回帰を標榜し、“Lifetime Music Station ”としてリニューアル。日本語による生放送ワイドを中心に多言語のプログラムを編成し、大人の音楽ファンに向けたミュージックプログラムとグローカルなコンテンツを発信しています。

https://cocolo.jp/

FM COCOLOはradiko（ラジコ）を使ってスマホやPCでいつでもお聴きいただけます。

http://radiko.jp/#CCL

※radikoプレミアム（有料・放送エリア外聴取）なら全国で聴くことができます。