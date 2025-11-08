「MEN′S NON-NO美容大賞2025」美容ギア部門1位！機能面だけでなくデザイン性や使いやすさも高評価を獲得！髪・頭皮・むくみケアがかなう「スカルプD ネクストプラス　スタイルエレブラシ」

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」から2025年9月3日に新発売した「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」が、「MEN’S NON-NO」（株式会社集英社）2026年12月号の「MEN’S NON-NO美容大賞2025 美容ギア部門」にて1位を受賞いたしました。

「スカルプD ネクストプラス」は、"自分をデザインする"をコンセプトに、ヘアスタイルから始まる自己表現の可能性を提案し続け、なりたい自分への変化を後押しするブランドです。この度、同シリーズから2025年9月3日（水）に新発売した「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」が、集英社「MEN'S NON-NO」の企画する読者や専属モデル、ヘアメイクアーティスト、理美容師などによる投票で今年のベストコスメを決める「MEN'S NON-NO美容大賞2025」の美容ギア部門にて1位を受賞いたしました。

投票者からは「EMS・トリートメントイオン・バイブレーションの3モード搭載しており、髪や頭皮のケアにもむくみケアにも使いたい！」、「美容師という仕事柄、頭皮環境の大切さも知っているからこそ推したいアイテムです！」、「シンプルに気持ちよさそう。そぎ落とされたデザインも握りやすさも快適。携帯できるコンパクトサイズも魅力」といった声が寄せられ、頭皮ケア機能だけでなく、デザイン性、使いやすさ、携帯性など、毎日のヘアケアルーティンでの高い実用性が評価されました。

本体はブラシ型で握りやすく、毎日のヘアケアルーティンに取り入れやすい設計となっており、スタイリングからリフトケアまで、シーンに応じて使い分けることが可能です。性別を問わずお使いいただけるため、家族やパートナーとシェアして、すぐにでも日常に取り入れられる美容ギアとしてお客様からもご好評いただいている商品です。

■ブランドアンバサダーとして新TVCM「【スカルプD ネクストプラス】美しい髪エレブラシ篇」

に出演中の藤原樹さん、中島颯太さん、海沼流星さんからの商品を使用した感想

THE RAMPAGE 藤原樹

1997年10月20日生まれ／福岡県出身／B型

【コメント】

撮影やステージでスタイリングをする機会が多いので、髪や頭皮のコンディションを整える時間はすごく大切にしています。

このスタイルエレブラシは、忙しい日でもサッと使えて、仕上がりが自然に整うところがすごく気に入っています。特にバイブレーションモードは、朝の支度前に使うと頭皮がすっきりして、

1日のスイッチが入るような感覚があります。コンパクトで持ち運びもしやすいので、現場にも必ず持っていくアイテムのひとつになりました。

FANTASTICS 中島颯太

1999年8月18日生まれ／大阪府出身／B型

【コメント】

僕もエレブラシを愛用してから、朝もお風呂上がりもワクワクすることが増えました！髪質や肌が調子の良い日は気分が上がりますよね。

共に癒されながら美しくなっていきましょう！

是非自分へのご褒美や誰かを幸せにするプレゼントにもおすすめです！

BALLISTIK BOYZ 海沼流星

1999年6月19日生まれ／群馬県出身／O型

【コメント】

美容大賞2025 美容ギア部門にて1位受賞おめでとうございます！

僕は美容が大好きで、その中でも顔や髪の毛は特に意識しています。

顔の”バランス”や”むくみ”を取るのにも顔周りは勿論のこと、頭の筋肉を和らげることで顔周りも動かしやすくなるので、「スタイルエレブラシ」を使用することで頭、顔の二つを補うことができるのが本当に嬉しいですよね！

このアイテム一本で成り立つのが個人的にお気に入りのポイントでもあります！

今回を機にたくさんの方が手に取って使っていただけることを楽しみにしております！

■受賞媒体・アワードについて

集英社「MEN’S NON-NO美容大賞2024」 美容ギア部門

2015年にスタートした男子のためのベストコスメアワード「MEN’S NON-NO美容大賞」。11年目を迎える今年は「15部門」での選考を実施。これまで同様、対象は新製品に限らず、既存の定番品も含めた中からエントリー。専属モデル、ヘア＆メイクアーティスト、理美容師、エディター、読者の投票により大賞を決定します。

【選考概要】

掲載号：MEN’S NON-NO 2026年12月合併号（11/8発売号）

選考時期：2024年9月

対象商品：発売・リニューアルから3年以内の製品

選考方法：MEN’S NON-NO専属モデル、ヘア＆メイクアップアーティスト、理美容師、スタイリスト、ファッションプレス、エディター、デザイナー、選考会イベント参加読者、編集部

■スカルプD NEXT＋ スタイルエレブラシ商品概要

発売日：2025年9月3日（水）

商品名：スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ

種類：＜家庭用美容器＞

分類：雑貨

重 量：約160g

販売価格：26,000円（税抜）／28,600円（税込）

販売：アンファーストア／楽天市場

付属品：専用USBコード、清掃用ブラシ、取扱説明兼保証書

■普段鍛えにくい頭筋や表情筋にアプローチ！

自宅で簡単・手軽にできる顔＆地肌のもたつきケア

※使用感には個人差があります。 ※EMSモードレベル3+VIBモードで写真右側に10分間使用した場合

自宅でもサロン帰りのような状態を叶えたいという想いから、国内最多※1331本のピンという仕様にこだわりました。331本のピンから流れる独自リズムのEMSにより、地肌全体を効率よく収縮させて引き締める効果を実現しています。

地肌と顔は1枚の皮膚で繋がり、表情や頭部全体の動きに関わる組織も密接に関連していることから、地肌全体の引き締めによってスッキリとした印象が期待できるのはもちろん、顔にもリフトケア※2として使用できます。

さらに、331本のピンでしっかり髪を梳かせるブラシ型だからこそ実現できる機能として、髪を根元からふんわりと立ち上げる効果のほか、ピンに付着するイオンがしっかりと髪一本一本に作用し、手触りが良くツヤのある髪へ導く効果を持たせました。スタイリングもしやすい髪質に整えてくれるため、普段のブラシから置き換えていただくだけで、1台で地肌ケア・フェイスケア・ヘアスタイリング・ヘアケアが実現します。アンファーストア、楽天市場のWEB限定発売となります。

■商品特徴

１.EMSモード（地肌を引き締め&髪をふんわり立ち上げる）

理想のスタイリングは“髪の立ち上がり”でキマる。331本のピンヘッドから流れるEMSが、

広範囲の地肌を効率よく捉え、ふんわりと自然に立ち上がる髪に。

２.トリートメントイオンモード（髪の質感を高める）

髪全体に均一に行き渡る濃密イオンで、サロン帰りのようなツヤとまとまり。

密集型ピンだからこそ髪１本１本にイオンが密着し、質感の良い髪に。

３.バイブレーションモード（髪・地肌・カラダをいたわる）

毎分7,750回の心地よい振動で髪、地肌、カラダをいたわる。

髪をほぐし、地肌をやわらげ、毎日の疲れも癒す。日々のケアを心地よいひとときに。

■3ステップで簡単！基本の操作方法

１.電源ON｜スタート

電源（モード選択ボタン）を約1秒長押しすると、前回使用時のモードライトが点灯し作動を開始します。

２.モード選択｜カスタマイズ

電源（モード選択ボタン）を短押しして、お好みの3つのモードを選択します。

IONモード：マイナスイオンでまとまりのある髪へ

＋VIBモード：心地よい振動でリラックス

＋EMSモード：EMSで地肌にアプローチ（レベル1～3選択可能）

※どのモードでも髪・地肌・フェイスケアにお使いいただけます。

気分や体調に合わせて、ご自由にモードをお選びください。

３.オートオフ機能｜安心設計

最後に操作してから約5分後にライトが自動消灯し、動作が停止します。

途中で止めたい場合は、電源・モード選択ボタンを約1秒長押しすると、ライトが消灯し動作が停止します。

■オススメの使用方法

１.タオルドライ

シャンプー後、髪の水分をしっかりとタオルで取ります。

２.生え際からかきあげるようにブラシを通す（目安：2～3分）

髪の根元から立ち上げるように、下から上へとブラシを動かします。

３.ブローで髪を立ち上げる。

ドライヤーで髪を根元から持ち上げながら乾かします。

４.仕上げに再度ブラシを地肌にあてながらかきあげる（目安：1～2分）

最後の仕上げとして、もう一度ブラシで根元から毛先に向かって髪を整えます。

※ピンヘッド接続部が膨潤する可能性がありますので、ヘアオイルと併せてのご使用はおやめください。

水、または化粧水（油分や柑橘系の成分を含まないもの）のみご使用いただけます。オイルを使用される場合は、本製品の後にご使用ください。

※本製品は防水仕様ではありません。浴槽、シャワー、その他水を含む容器の近くでのご使用はお控えください。

湿度の高い場所での保管や充電はお避けください。

髪が少し湿っている状態でもご使用いただけますが、髪が濡れすぎている場合は十分に水気を取ってからご使用ください

お手入れの際は、水洗いせず、取扱説明書の「お手入れ方法（P.21）」に沿って正しくお手入れしてください。

【使用シーン別アドバイス】

・朝のスタイリング前：4ステップでヘアスタイリングの土台づくり→お好みの3つのモードでケア

・夜のリラックスタイム：＋VIBモードや＋EMSモードでゆったりケア

・時間がない時：約5分のオートオフ機能で手軽にケア

※1 「化粧品ブランドを展開する日本化粧品工業会のうち、頭皮・フェイス用の電気ブラシを取り扱う企業において」TPCマーケティングリサーチ（株）調べ（2025年8月20日時点）

※2 引き上げるように動かすこと

■スカルプD ネクストプラスとは

「スカルプD ネクストプラス」は、「自分をデザインする」。“スタイリングはシャンプーから”という発想のもと、独自成分配合によって理想のスタイリングへ。

シャンプーは2種類あり、髪型やなりたい質感に合わせてお選びいただけます。また、パックコンディショナーは直接地肌に塗布することができ、地肌から髪のポテンシャル※を引き上げます。

※ 髪の質感のこと

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。