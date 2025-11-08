『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』　イベント「四天王襲来！」が開催！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年11月8日（土）より、イベント「四天王襲来！」を開催いたします。

■イベント「四天王襲来！」が開催！

2025年11月8日（土）11:00より、イベント「四天王襲来！」が配信開始！

通常クエストかマスタークエストを進めるとライゼクス、ガムート、タマミツネ、ディノバルドが乱入してくることがあります！

撃退すれば鬼人薬や素材を大量ゲットするチャンス！

イベントに参加して「ゼクスネコスーツ」や「ガムートネコ帽」などの豪華な報酬を獲得しよう！

【イベント報酬】イベント報酬一覧【開催期間】

2025年11月8日（土）11:00～2025年11月15日（土）11:00

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始記念コラボログインボーナスを配布中！

2025年11月17日（月）11:00まで、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の予約開始を記念したコラボログインボーナスを配布中！

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』をテーマにした壁紙が獲得できます。

ログインボーナス【配布期間】

2025年11月4日（火） 11:00～2025年11月17日（月）11:00

※2025年11月17日（月）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始記念コラボキャンペーンコードを配布中！

2025年12月5日（金）00:00まで、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の予約開始を記念したキャンペーンコードを配布中！

アイルー用の体衣装「MHST3コラボTシャツ」やブースターが獲得できます。

キャンペーンコードは『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』と『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の公式Ｘなどで公開中です。

MHST3コラボTシャツ【キャンペーンコード入力受付期間】

2025年11月4日（火） 11:00～2025年12月5日（金）00:00

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の概要

生まれし双竜、そして運命は交差する。

モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPG第3弾！

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

商品概要

タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

価格：パッケージ版：8,990円（税込）/ ダウンロード版：8,990円（税込）

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CERO：C

対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式アカウント

https://x.com/mhst_official

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

