『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』　イベント「四天王襲来！」が開催！

写真拡大 (全5枚)

株式会社カプコン


iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年11月8日（土）より、イベント「四天王襲来！」を開催いたします。



【App Store】


https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714


【Google play】


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle


【公式サイト】


https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/


■イベント「四天王襲来！」が開催！


2025年11月8日（土）11:00より、イベント「四天王襲来！」が配信開始！


通常クエストかマスタークエストを進めるとライゼクス、ガムート、タマミツネ、ディノバルドが乱入してくることがあります！


撃退すれば鬼人薬や素材を大量ゲットするチャンス！


イベントに参加して「ゼクスネコスーツ」や「ガムートネコ帽」などの豪華な報酬を獲得しよう！


【イベント報酬】

イベント報酬一覧

【開催期間】

2025年11月8日（土）11:00～2025年11月15日（土）11:00


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』予約開始記念コラボログインボーナスを配布中！


2025年11月17日（月）11:00まで、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の予約開始を記念したコラボログインボーナスを配布中！


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』をテーマにした壁紙が獲得できます。



ログインボーナス

【配布期間】

2025年11月4日（火） 11:00～2025年11月17日（月）11:00


※2025年11月17日（月）11:00までに初回のログインをする必要があります。


※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』予約開始記念コラボキャンペーンコードを配布中！


2025年12月5日（金）00:00まで、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の予約開始を記念したキャンペーンコードを配布中！


アイルー用の体衣装「MHST3コラボTシャツ」やブースターが獲得できます。


キャンペーンコードは『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』と『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の公式Ｘなどで公開中です。



MHST3コラボTシャツ

【キャンペーンコード入力受付期間】

2025年11月4日（火） 11:00～2025年12月5日（金）00:00


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の概要


生まれし双竜、そして運命は交差する。


モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPG第3弾！


滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。


リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。


商品概要



タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


発売日：2026年3月13日（金）発売予定


価格：パッケージ版：8,990円（税込）/ ダウンロード版：8,990円（税込）


プレイ人数：1人


ジャンル：RPG


CERO：C


対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam




『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/


「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式アカウント


https://x.com/mhst_official



(C)CAPCOM


■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要


モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！


舞台はアイルーたちの不思議な世界。


島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！


アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド


ジャンル：マッチ３パズル


対応機種：スマートフォン（iOS / Android）


配信日：好評配信中


アクセス方法:


【App Store】


https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714


【Google play】


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle


プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）


公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/


公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles


著作権表記：


(C)CAPCOM



※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。