『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 イベント「四天王襲来！」が開催！
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年11月8日（土）より、イベント「四天王襲来！」を開催いたします。
■イベント「四天王襲来！」が開催！
2025年11月8日（土）11:00より、イベント「四天王襲来！」が配信開始！
通常クエストかマスタークエストを進めるとライゼクス、ガムート、タマミツネ、ディノバルドが乱入してくることがあります！
撃退すれば鬼人薬や素材を大量ゲットするチャンス！
イベントに参加して「ゼクスネコスーツ」や「ガムートネコ帽」などの豪華な報酬を獲得しよう！
【イベント報酬】
イベント報酬一覧
【開催期間】
2025年11月8日（土）11:00～2025年11月15日（土）11:00
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始記念コラボログインボーナスを配布中！
2025年11月17日（月）11:00まで、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の予約開始を記念したコラボログインボーナスを配布中！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』をテーマにした壁紙が獲得できます。
ログインボーナス
【配布期間】
2025年11月4日（火） 11:00～2025年11月17日（月）11:00
※2025年11月17日（月）11:00までに初回のログインをする必要があります。
※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始記念コラボキャンペーンコードを配布中！
2025年12月5日（金）00:00まで、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の予約開始を記念したキャンペーンコードを配布中！
アイルー用の体衣装「MHST3コラボTシャツ」やブースターが獲得できます。
キャンペーンコードは『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』と『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の公式Ｘなどで公開中です。
MHST3コラボTシャツ
【キャンペーンコード入力受付期間】
2025年11月4日（火） 11:00～2025年12月5日（金）00:00
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の概要
生まれし双竜、そして運命は交差する。
モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPG第3弾！
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
商品概要
タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
価格：パッケージ版：8,990円（税込）/ ダウンロード版：8,990円（税込）
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CERO：C
対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式アカウント
https://x.com/mhst_official
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
