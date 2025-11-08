【物価高に負けない“まちの味方”】焼き鳥と油そばの専門店としてリニューアルオープン！「焼き鳥と油そば 大森屋 野方店」2025年11月より始動
【物価高に負けない“まちの味方”】
焼き鳥と油そばの専門店に業態転換！
「焼き鳥と油そば 大森屋 野方店」が2025年11月よりリニューアルオープン
～ご飯も油そばも“大盛・特盛まで無料”で、家族にもお財布にもやさしい一軒に～
東京都中野区・野方駅前の「やきとり大森屋 野方店」は、2025年11月より「焼き鳥と油そば 大森屋 野方店」としてリニューアルオープンいたします。
運営する株式会社グビット（代表取締役：大山敦史／東京都港区）は、物価高のなかでも“お腹いっぱい幸せになれる場所”をテーマに、焼き鳥と油そばを主軸とした新スタイルの食堂型居酒屋へと業態変更します。
■焼き鳥と油そば。
大山どりを使用した炭火焼き鳥
地域に根ざした“お腹いっぱいの幸せ”を届けたい
もともと炭火焼き鳥専門店として地元の人々に親しまれてきた「大森屋 野方店」。
このたびのリニューアルでは、昼も夜も満足できる“定食型居酒屋”として再始動します。
備長炭で焼き上げる香ばしい焼き鳥と、自家製鶏油×九州醤油で仕上げたコク深い油そばを中心に、
「酒場でもあり、食堂でもある」新しい地域スタイルを提案します。
■【物価高に負けない】ご飯も油そばも“大盛・特盛まで無料”
お腹いっぱいまで食べられる油そばは大盛り、特盛り無料
土鍋炊きのご飯はふっくらもちもち
特盛りサイズのご飯は圧巻
自家製タルタルのチキン南蛮定食が人気。すべての定食に油そばがついてきます。
ふわとろ卵の親子丼定食も、ご飯と油そばは大盛り特盛り無料です
物価高騰の中でも、「お腹いっぱい食べてほしい」という想いから、
ランチ・夜定食ともに、ご飯も油そばも“大盛・特盛まで無料”を継続。値段は８５０円から。
値上げではなく「満足感」で勝負する姿勢が、地域のお客様に支持されています。
店内写真
■代表コメント
４２歳ですが現役でラグビーやっています！子供もよく食べる（笑）
「僕には4人の子どもがいます。
家族6人で外食に行くと、やっぱり出費も大きい。
でも“お腹いっぱい食べて笑顔で帰る時間”だけはなくしたくなかった。
だからこそ、物価高でも気兼ねなく食べられるお店を作りたかったんです。
家族連れも一人飲みも、誰でも気軽に来られる“まちの居場所”を目指しています。」
- 株式会社グビット 代表取締役 大山敦史
■店舗情報
店舗名： 焼き鳥と油そば 大森屋 野方店
所在地： 東京都中野区野方5-31-7
アクセス： 西武新宿線「野方駅」北口徒歩1分
電話番号： 03-5356-8284
営業時間： 12:00～24:00（ランチ不定休）
定休日： 年末年始
席数： 28席
公式サイト： https://yakitori-omoriyan.com
■株式会社グビットについて
社名： 株式会社グビット
代表者： 代表取締役 大山敦史
所在地： 東京都港区麻布十番2-21-14-201
設立： 2012年
事業内容： 飲食店経営・商品開発・デザイン制作
展開ブランド：
・焼き鳥と油そば 大森屋（野方／新井薬師前）
・焼き鳥と油そば 鳥つき 東長崎店
・お好み焼きもんじゃ焼き 麻布いちまる
・新宿バービッグバン
公式サイト： https://gvit.tokyo
【報道関係者お問い合わせ先】
株式会社グビット
広報担当：代表取締役 大山敦史
TEL：090-7177-6198
MAIL：atsushi0126@me.com
URL：https://gvit.tokyo