´ã²Ê·ÏYouTuber No1³á¸¶±¡Ä¹¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿©»ö½Ñ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ñÀÒ²½¡ª¡ª

¡Ø¥Ïー¥Ðー¥É¡ß¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë 100Ç¯À¸¤¤ë¿©»ö½Ñ¡Ù
YouTube¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Î¡Ö¿©¤ÎÃÎ¼±¡×¤¬¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ ÅÐÏ¿¼Ô34Ëü¿Í! ¡Ö100Ç¯À¸¤¤ë¡ª´ã²Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý
´ã²Ê¤«¤¸¤ï¤é¥¢¥¤¡¦¥±¥¢¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶Ó»åÄ®¡Ë±¡Ä¹¡§³á¸¶°ì¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø100Ç¯À¸¤¤ë¡ª´ã²Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë - YouTube¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢¡Ö³§ÍÍ¤ËÀµ¤·¤¤°åÎÅ¾ðÊó¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë1200ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë½ÅÍ×°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢º£¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô3£´Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁí¹ç°åÎÅ·Ï¡¦´ã²Ê·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ç¾¡¦¿´Â¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂÎÁ´ÂÎ¡¢ÆÃ¤Ë·ì´É¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¡¢¡Ö¿©¡×¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·ò¹¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ã²Ê°å¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÌÜ°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°å»Õ¤È¤·¤ÆÀìÌç¤ÎÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÁ´ÂÎ¤ò¿Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¦³á¸¶±¡Ä¹¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢100Ç¯·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ°Ê³°¤ÎÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Î¾ã³²¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Å¾É¤ÊÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÌÀ¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÈÁ´¿È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢Á´¿È¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿·ì´É¤Ç¤¹¡£ÌÓºÙ·ì´É¤ò´Þ¤à¿ÍÂÎ¤Î·ì´É¤ÎÁí±äÄ¹¤Ï°ì¿Í¤¢¤¿¤ê£±£°Ëükm¤ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÃÏµå¤ÎÀÖÆ»¤Î£²¼þÈ¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜÊ¬¤ò±¿¤ÓÏ·ÇÑÊª¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë·ì´É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë°Ê³°¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£À¸Êª¤ÎÂÎ¤ÏÁ´¤Æ¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤«¤é¤·¤«ºî¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¿©¤ÙÊª¤¬Ç¡²¿¤ËÂçÀÚ¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¿¤À¿©Íß¤ËÇ¤¤»¤ÆË½°ûË½¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì´É¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿©¡×¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¤À¤È³á¸¶±¡Ä¹¤Ï¸ì¤ê¡¢·ì´É¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö100Ç¯À¸¤¤ë¡ª´ã²Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï1200ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ïー¥Ðー¥É¡ß¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë 100Ç¯À¸¤¤ë¿©»ö½Ñ¡Ù¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢°å³Ø¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¤ä»Ò¶¡¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³á¸¶±¡Ä¹¤Î´ê¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤ä½ñË¼ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½ñÀÒ¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼½ñÅª¤Ë»È¤¦¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¤¤¿¤ª¤»¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ËQR¥³ー¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËYouTube¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢±¡Ä¹¤ÈMC¤È¤Î·Ú²÷¤Ç³Ú¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ·ò¹¯¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø
¿©»ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¿©¤ÙÊª¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¡Ø¥Ïー¥Ðー¥É¡ß¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë 100Ç¯À¸¤¤ë¿©»ö½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ì´É¡¢Ç¾¡¢¿ÕÂ¡¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤È³èÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¡Ö°å»Õ»ëÅÀ¤Î¿©»ö½Ñ¡×¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿©ºà¤ä¥á¥Ë¥åー¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ«¿©¤Ù¤ë¤ÈÌÜ¤Ë¤âÈ©¤Ë¤âºÇ¹â¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤³¤ì¡ª¡×¡ÖÏ·²½¤òÁá¤á¤ë°Õ³°¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡©¡×¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë°û¤ßÊª¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ò±ÉÍÜÀ®Ê¬¤È¤È¤â¤ËÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³á¸¶±¡Ä¹¤¬·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿©½¬´·¤Ê¤É¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤¿Êý¡¢¾Íè¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢100Ç¯¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡È°Ê²¼¡¢½ñÀÒËÁÆ¬Éô¤è¤êÈ´¿è¡È
¤Ï ¤¸ ¤á ¤Ë
»ä¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÈÖÁÈ¡Ö£±£°£°Ç¯À¸¤¤ë¡ª ´ã²Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±É
ÍÜ¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ã²Ê°å¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌÜ°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤¤¤Ä¤â¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢ÂÎ¤¬·ò¹¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄÌ±¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢»ä¤Ï´ã²Ê°å¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤ÎÉô°Ì¤À¤±¤ò¿Ç¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÁ´ÂÎ¤ò¿Ç¤ë¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅüÇ¢ÉÂÀÌÖËì¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ìÅü¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ÌÖËì¤Î·ì´É¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÖËì¤Î·ì´É¤¬Â»½ý¤·½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ»ëÎÏÄã²¼¤ä¼ºÌÀ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂ¾õ¤Ç¡¢¼ºÌÀ¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤ÏÎÐÆâ¾ã¤Î¼¡¤ÇÂè£²°Ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«´°¼£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï´ã²Ê°å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÅüÇ¢ÉÂÀÌÖËì¾É¡×¤ËØí¤«¤«¤ë¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÌÜ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤â°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¡ÖÂ¾¤ÎÉôÊ¬¡×¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö·ì´É¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö·ì´É¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï´ã²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤ÎÏÃ¡×¤ò¿ôÂ¿¤¯£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï»ä¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÈÖÁÈ¡Ö£±£°£°Ç¯À¸¤¤ë¡ª ´ã²Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ö±ÉÍÜ¤ÎÏÃ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³á¸¶°ì¿Í
Âè£±¾Ï¡ûµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤Ä«¿©¤Î¥á¥Ë¥åー
Âè£²¾Ï¡û¤ª´«¤á¿©ÉÊ¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î½¬´·
Âè£³¾Ï¡û¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿©ÉÊ
Âè£´¾Ï¡ûÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
Âè£µ¾Ï¡ûÏ·²½¤ò¿Ê¤á¤ë¿©ÉÊ
Âè£¶¾Ï¡û´ã¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¿©ÉÊ
Âè£·¾Ï¡û¤è¤ê¹¬¤»¤Ë³Ú¤·¤¯£±£°£°Ç¯À¸¤¤ë
¡Ø¥Ïー¥Ðー¥É¡ß¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë 100Ç¯À¸¤¤ë¿©»ö½Ñ¡Ù
Ãø¡§³á¸¶°ì¿Í
½ÐÈÇ¡§¤«¤ä½ñË¼
2025Ç¯11·î8ÆüÈ¯¹Ô¡Ú½ñÅ¹ÈÎÇä³«»Ï¡ª¡Û
³á¸¶°ì¿Í¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´ã²Ê ¤«¤¸¤ï¤é ¥¢¥¤¡¦¥±¥¢¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¸¦µæ°÷¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥½¥·¥¨ー¥È¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Ï¥ïー¥É¡¦¥Ò¥åー¥º¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¾©³ØÀ¸¡£ËÌÎ¤¾Þ¼õ¾Þ¡£1959Ç¯ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Î×¾²´ã²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ó´ã²Ê°å¤Ë¡£¸½¾ì¤Ç¼£¤»¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎÉÂµ¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡Öº¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È1990Ç¯¤Ë¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Ë¸¦µæ°÷¤È¤·¤ÆÎ±³Ø¡£ºß¿¦Ãæ
¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë²Ê³Ø»¨»ï¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ù¤ËÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£1994Ç¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¡¦¿À·ÐÀ¸Êª³Ø¶µ¼¼¤Ë¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥½¥·¥¨ー¥È¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¡£1995Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦²½³Ø¸¦µæÉô¤ÎµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏÍý²½³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー(¿À·ÐºÆÀ¸¸¦µæ¥Áー¥à¡¦¥Áー¥à¥êー¥Àー)¡£2006Ç¯¡¢¡Ö´ã²Ê ¤«¤¸¤ï¤é ¥¢¥¤¡¦¥±¥¢¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×³«Àß¡£ºÇ¿·±Ô¤Î¸¡ººµ¡´ï¤òÂ·¤¨¤Æ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç³Ø¤ó¤À¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¤¹¤ë(TLC=Tender Lovely Care)¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥¯¥Á¥³¥ß¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý²Ã¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÉ¾È½¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£