蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、蔵前本店・エキュート上野店で冬限定「メープルフィナンシェ」登場

東京・蔵前のテイクアウトの焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」と上野駅構内にある「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、11月15日（土）から冬限定で「メープルフィナンシェ」を販売します。

販売のたびに売り切れ続出になるKURAMAE CANNELEのフィナンシェ。発酵バターの芳醇さとメープルの上品な甘さ、ローストしたくるみの香りを贅沢に味わえます。

蔵前本店では各日12:00から、エキュート上野店では各日13:00から販売いたします。

焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼き立てカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンター（1階）と、”カヌレ専用卵”を使用したプレミアムカヌレ「グランカヌレ」とペアリングしたスイーツを提供するカフェ「KURAMAE CANNELE CAFE」（2階）を展開しています。昨年12月にはご好評につきエキュート上野店にもテイクアウト専用の焼きたてカヌレ専門店をオープンしました。

メープルの優しい風味とローストしたくるみのマリアージュを楽しむフィナンシェ

カヌレ専門店として知られるKURAMAE CANNELEが手がけるフィナンシェは、カヌレと同じ発酵バターを使い、職人の繊細な焼き技術によって仕上げられた逸品です。

一般的なフィナンシェが「焦がしバター」を用いるのに対し、同店ではあえて焦がさずに焼くことで、発酵バター本来の芳醇な香りを生かしています。

冬限定で販売する「メープルフィナンシェ」は、添加物を一切使わずに精製した豊富なミネラルと自然な香りが特徴の、質の高いメープルシュガーを使用しています。このメープルシュガーを贅沢に使用し、発酵バターの芳醇さと調和するように配合を細かく調整することでバターの香りを生かしながらも、メープルの上品な甘さとローストしたくるみの余韻を感じていただけるよう仕上げています。

表面はサクッと、中はしっとりとした食感もお楽しみください。

ご自宅では、少し温めると、バターとメープルの香りがふわっと広がります。暖かい紅茶やミルクティーとの相性もよく、読書の秋のお供にもおすすめです。

『メープルフィナンシェ』販売情報

・販売期間：

蔵前本店 11月15日（土）～12月28日（日）まで

エキュート上野店 11月15日（土）～1月4日（日）まで

※販売状況により、販売期間や取扱店舗が変更となる場合がございます。

※数量限定販売で、なくなり次第終了となります。

・販売価格：388円（税込）

・販売時間

蔵前本店 / 各日12:00から

エキュート上野店 / 各日13:00から





【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE CAFE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階

営業時間 : 11:00～18:00 (L.O. 17:00)

定休日：月曜定休

カフェ席数：30席

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00







【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

事業内容 : 飲食店運営

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

