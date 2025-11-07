“すべての従業員に、同じ学びを” - アルバイト・パート・従業員向け教育研修・指導のDXに。次世代のDXプラットフォーム『ONLINE FACE(R)』（オンラインフェイス）がサービス本格提供開始！！

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（代表取締役：菊池 参、東京都中央区）は、独自のAI特許技術を活用したeラーニングプラットフォーム『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』を通じて、従業員やアルバイト、パートタイム就労者向けの研修・教育のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させています。

サービス業や小売業、物流業、飲食業など、多拠点で事業を展開する企業では、教育の質や研修内容のばらつき、店舗ごとの指導方法の違いが課題となっています。

従来の研修では、店長やバイトリーダーの指導力に依存しやすく、教育の均質化が難しいという声も多く聞かれます。また、オンライン研修の普及に伴い、「なりすまし受講」や「垂れ流し受講」など、実際に学習が行われていないケースも問題視されています。

こうした課題に対応するために『ONLINE FACE(R)』は、AIによる顔認証と多要素認証を組み合わせ、受講者本人の受講状況を自動で管理・記録いたします。

企業は「誰が」「いつ」「どの内容を」受講したかを正確に把握でき、オンラインでありながら対面研修・指導と同等の信頼性を確保できます。

また、社会問題化している“バイトテロ”と呼ばれる不適切行為の抑止にもつながり、企業ブランドを守るリスクマネジメントの一環としても注目されています。

『ONLINE FACE(R)』は多言語対応機能も備えており、字幕や音声による多言語化に加え、在留資格や業務内容に応じたカスタマイズ配信も可能です。

これにより、国籍や言語に関係なく、すべての従業員が同じ内容を理解できる教育環境を整備し、企業のグローバル化や多文化共生の推進にも貢献します。

さらに、研修のオンライン化により、従来の集合研修にかかっていた時間やコストを大幅に削減できます。店長や管理者の指導負担を軽減し、従業員は自分の都合に合わせて受講できるため、学習効率と現場の生産性向上を同時に実現します。

アカメディア・ジャパンは、『ONLINE FACE(R)』を通じて、すべての働く人が安心して学び、成長できる環境を提供し、企業が人材育成とガバナンスを両立できる社会の実現を目指しています。

従業員一人ひとりが誇りを持って働き、組織全体が信頼と責任のもとで成長していく、そんな人材育成の形を、『ONLINE FACE(R)』が支えていきます。

『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』とは

『ONLINE FACE(R)』は、世界初の独自AI特許技術により、オンライン環境下での本人確認と不正対策を自動で行えるeラーニングシステムです。

各省庁の定める一定の基準を満たすことで、国家資格関連の法定講習や試験、また、工場や建設現場などの入構者教育や安全教育、社内研修のDX・オンライン化に幅広く採用されています。

従来のような都度の開催セッティングや指導員の時間確保、並びに受講者の移動時間などもカットできるため、経費の削減と共に生産性の向上を総合的に図れるツールとしてもご活用いただけます。

【公式ウェブサイト】https://onlineface.jp

『ONLINE FACE(R)』の独自特許技術

オンライン受講中、本人認証が行われるタイミングは、一定間隔ではなく、独自アルゴリズムにより、ランダムなタイミングで複数回、システムのバックグラウンド上で自動的に行われます。

1 分間に2回、3回と認証が行われることもあれば、3分間に1回の場合など、認証のタイミングは受講する度に変わります。

受講者は、いつ、どのタイミングで本人認証が行われるのか分からないため、オンラインでも適度な緊張感を持って厳正に教習を受けることが可能になります。

万一、離席をしていたり、なりすまし受講、居眠り等を行っていた場合には、ユーザー画面に認証エラー警告が表示されます。制限時間内に再認証ができない場合は、一時中断される、講義の始めに戻る、もしくは最終認証成功地点まで戻る仕様になります。

『ONLINE FACE(R)』の独自不正防止機能

●不正ブラウザ操作

ユーザーが受講中に、YouTubeやネットショッピングサイトなど、 関係のないページにアクセスし、別ウィンドウで作業することを防止します。

●複数端末による同時ログイン・同時視聴

同一人物が、パソコン・タブレット端末・スマホなどの複数の端末で、 同時ログイン、異なる講義を同時に受講することを防止します。

●倍速再生

ユーザーの受講開始時刻をシステムのバックグランドで記録し、 終了時刻と照合することで受講時間に満たしているのかを判定します。

●顔写真不正利用

独自のAI不正検知システム（深層学習）により、 顔写真やモニターに映し出した自撮り写真を利用しての代理受講や、 垂れ流し受講を防止します。

●「 ながらスマホ 」「 歩きスマホ 」

オンラインフェイスは本人認証のみならず、認証キャプチャ写真の背景をAIで分析判定、移動中の不適切な受講等を防止します。

『ONLINE FACE(R)』の主な特長

●独自AI技術による高精度・自動本人確認と不正対策

●お申込み・決済・受講・試験・アンケート・デジタル修了証までを一括管理可能

●必要機能のカスタマイズ、既存システムとのCSV・API連携にも対応

●専用機器・専用アプリのダウンロード不要で導入が容易

●全国どこからでも受講可能で、地方在住者にも均等な学習機会を提供

●天候・災害・感染症等の有事にも安定運用が可能

●柔軟な受講環境が学習完了率と満足度を向上

●運営の効率化によるコスト削減とサービス品質の持続的向上

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp

