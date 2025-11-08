12月開催のKREVA初フルオーケストラコンサート、一般発売開始 各音楽メディアでインタビュー公開 未知の音楽体験への思いを語る

阪急阪神ホールディングス株式会社

12月に東西を代表する音楽の殿堂で開催されるKREVA初のフルオーケストラコンサートに先がけ、KREVAのインタビュー記事が各音楽メディアで公開された。

『音楽ナタリー』では、「ラップ×フルオーケストラの新境地―プロデューサー武部聡志とともに挑む未知の音楽体験」というタイトルでKREVAのロングインタビューが掲載された。

また、ビルボードライブのフリーペーパー『bbl MAGAZINE』12月号（11月4日発行）では、KREVAが表紙を飾るとともに、誌面では、武部聡志および指揮・編曲を務める岩城直也とのクロストークが掲載され、ラップとオーケストラという異色のコラボレーションの舞台裏やKREVAの楽曲がオーケストラとどのように融合するかなど、読み応えある内容が紹介されている。

なお、本公演のチケット一般発売は、本日11月8日（土）より各プレイガイドにて開始される。

◎インタビュー掲載情報

・「音楽ナタリー」 KREVAインタビュー・特集（取材・執筆：内田正樹）

https://natalie.mu/music/pp/billboardclassics-kreva

・「bbl MAGAZINE」 KREVA・武部聡志・岩城直也クロストーク（取材・執筆：柴那典）

※ビルボードライブ各店舗やCDショップ、カフェ、ホテル等で配布中。

https://library.hhcross.hankyu-hanshin.jp/library/books/vol213_billboard_opn/book/#target/page_no=36

・「billboard Japan」上記クロストーク拡大版（取材・執筆：柴那典）

https://www.billboard-japan.com/special/detail/5000

・「ぴあ」KREVAインタビュー（取材・執筆：田中久勝）

https://lp.p.pia.jp/article/news/441284/index.html

◎公演情報

billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志

＜開催日時・会場＞

【兵庫】2025年12月18日（木）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 18:15 開演 19:00

【東京】2025年12月24日（水）東京文化会館 大ホール 開場 18:00 開演 19:00

＜出演＞

KREVA

音楽監修・ピアノ：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

管弦楽：【兵庫】NIPO×大阪交響楽団 【東京】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）

＜チケット＞

全席指定 12,908円（税込）

一般発売2025年11月8日（土）10:00～

＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/krevaXtakebe

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

制作協力：ハーフトーンミュージック

協賛：株式会社パイロットコーポレーション、【兵庫】大和ハウス工業株式会社

協力：ローランド株式会社

後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント株式会社、【兵庫】FM802、【東京】J-WAVE

＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）

＜公演に関するお問合せ＞

【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00／土日祝休）

【東京】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。

参考資料

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2423-d49c2aca3f49e46635ad01907794d121.pdf

ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1