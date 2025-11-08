12月開催のKREVA初フルオーケストラコンサート、一般発売開始 各音楽メディアでインタビュー公開 未知の音楽体験への思いを語る
12月に東西を代表する音楽の殿堂で開催されるKREVA初のフルオーケストラコンサートに先がけ、KREVAのインタビュー記事が各音楽メディアで公開された。
『音楽ナタリー』では、「ラップ×フルオーケストラの新境地―プロデューサー武部聡志とともに挑む未知の音楽体験」というタイトルでKREVAのロングインタビューが掲載された。
また、ビルボードライブのフリーペーパー『bbl MAGAZINE』12月号（11月4日発行）では、KREVAが表紙を飾るとともに、誌面では、武部聡志および指揮・編曲を務める岩城直也とのクロストークが掲載され、ラップとオーケストラという異色のコラボレーションの舞台裏やKREVAの楽曲がオーケストラとどのように融合するかなど、読み応えある内容が紹介されている。
なお、本公演のチケット一般発売は、本日11月8日（土）より各プレイガイドにて開始される。
◎インタビュー掲載情報
・「音楽ナタリー」 KREVAインタビュー・特集（取材・執筆：内田正樹）
https://natalie.mu/music/pp/billboardclassics-kreva
・「bbl MAGAZINE」 KREVA・武部聡志・岩城直也クロストーク（取材・執筆：柴那典）
※ビルボードライブ各店舗やCDショップ、カフェ、ホテル等で配布中。
https://library.hhcross.hankyu-hanshin.jp/library/books/vol213_billboard_opn/book/#target/page_no=36
・「billboard Japan」上記クロストーク拡大版（取材・執筆：柴那典）
https://www.billboard-japan.com/special/detail/5000
・「ぴあ」KREVAインタビュー（取材・執筆：田中久勝）
https://lp.p.pia.jp/article/news/441284/index.html
◎公演情報
billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志
＜開催日時・会場＞
【兵庫】2025年12月18日（木）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 18:15 開演 19:00
【東京】2025年12月24日（水）東京文化会館 大ホール 開場 18:00 開演 19:00
＜出演＞
KREVA
音楽監修・ピアノ：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
管弦楽：【兵庫】NIPO×大阪交響楽団 【東京】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）
＜チケット＞
全席指定 12,908円（税込）
一般発売2025年11月8日（土）10:00～
＜公演公式サイト＞
https://billboard-cc.com/krevaXtakebe
主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
制作協力：ハーフトーンミュージック
協賛：株式会社パイロットコーポレーション、【兵庫】大和ハウス工業株式会社
協力：ローランド株式会社
後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント株式会社、【兵庫】FM802、【東京】J-WAVE
＜注意事項＞
※未就学児入場不可
※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで
※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください
※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください
（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）
＜公演に関するお問合せ＞
【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00／土日祝休）
【東京】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
ビルボードクラシックス
音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。
