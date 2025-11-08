【大好評につき追加開催】『十四代』『新政No.6』など入手困難酒が大集結。日本酒原価酒蔵で11月「秋の希少酒祭り」第2弾を開催！

株式会社ビリオンフーズ

日本酒原価酒蔵で11月「秋の希少酒祭り」第2弾を開催！

日本酒原価酒蔵では、皆さまからの熱いご声援を受け、11月に開催された「秋の希少酒祭り」第2弾を実施いたします。

※イベント内容によって対象店舗や実施期間が異なります。

前回大変ご好評をいただいた「十四代」「新政」「而今」をはじめ、全国各地から集めた入手困難な銘酒を、今回も特別にご用意いたしました。



各店舗が独自に企画した、ここでしか味わえない特別な日本酒体験をお届けします。

ぜひこの機会に、至福の一杯とともに、冬の訪れを感じる贅沢なひとときをお楽しみください。

企画内容

１.十四代5種飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）

◆飲み比べラインナップ

・龍泉 隼 （40ml）

・十四代 中取り無濾過（50ml）

・十四代 赤磐雄町（50ml）

・十四代 酒未来（50ml）

・十四代 播州山田錦（50ml）

※龍泉 隼のみ40mlの提供となります

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題付き

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2025年11月9日(日)～11月23日(日)

◆お料理

十四代専用コース



◆料金

\12,000(税込)



◆定員

限定14名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

新宿東口店

03-5379-2277

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【新宿東口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

２.十四代5種飲み比べプラン（実施店舗：新橋2号店）

◆飲み比べラインナップ （各50ml）

・十四代 大吟醸 播州山田錦

・十四代 中取り大吟醸 播州山田錦

・十四代 大吟醸 酒未来

・十四代 別撰諸白 白鶴錦

・十四代 純米大吟醸 超特撰

※各50mlで提供いたします

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題付き

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2025年11月15日(土)～11月30日(日)

※金曜日を除く曜日でのご予約が可能となります。

◆お料理

4品



◆料金

\8,800(税込)



◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【新橋二号店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinbashi2/

３.お値段そのまま！希少酒×お手軽コース（実施店舗：川崎店）

◆飲み比べラインナップ

・十四代 本丸 (50ml)

・而今 特別純米 (50ml)

・No.6 X-type (40ml)

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題（L.O30分前）

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆開催日時

2025年11月16日(日)～11月30日(日)

◆お料理

【前菜２種盛り】

・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～

・燻製合鴨の炙り

【酒菜３種盛り】

・あん肝ポン酢

・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～

・枝豆

【焼】

・鶏とキャベツの味噌ちゃんちゃん焼き

【温菜】

・濃厚あおさ豆腐

※お料理の内容は事前のお問い合わせで『頭コース\5,000』『杜氏コース\6,500』の内容に変更可能です



◆料金

\4,000(税込)



◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【希少酒×お手軽コース】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

・飲み放題のドリンクはお一人様につき1点ずつ交換制となります

・飲み比べの日本酒は各種1枠につき1度限りの提供となります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【川崎店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/

４.【十四代/新政】超破格5種飲み比べプラン（実施店舗：神保町店）

◆飲み比べラインナップ

・十四代 純米大吟醸 上諸白2種（各50ml）

・No.6 R-type（40ml）

・No.6 S-type（40ml）

・No.6 X-type（40ml）

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題付き

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2025年11月16日(日)～12月15日(月)

◆お料理

コース料理6品



◆料金

\5,280(税込)



◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【超破格の十四代/新政5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・飲み比べの日本酒のスペックは来店時にご確認ください

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【神保町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/

５.【再告知】十四代・而今飲み比べプラン（実施店舗：池袋西口店）

◆飲み比べラインナップ(各50ml)

・十四代 播州愛山

・十四代 赤磐雄町

・十四代 酒未来 中取り上諸白

・十四代 酒未来 大極上諸白

・十四代 中取り無濾過

・十四代 本丸

・而今 名張

・而今 千本錦

・而今 八反錦

・而今 特別純米

※上記日本酒各50ml程で提供いたします

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題付き

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2025年11月1日(土)～12月15日(月)

◆お料理

コース料理12品



◆料金

\11,000(税込)



◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代・而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

池袋西口店

03-5927-1087

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【池袋西口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/

飲み放題メニュー

◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025