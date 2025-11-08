『激論トークフェス2026～合体！コラボ祭り～』2026年1月18日（日）東京ビッグサイト 国際会議場にて開催！

スマイトピクチャーズ合同会社

2026年1月18日（日）に東京ビッグサイト 国際会議場にて、人気YuTubeチャンネルが集結！『激論トークフェス2026～合体！コラボ祭り～』が開催することを発表いたします。

このイベントは2025年1月19日に同会場にて開催された『高橋洋一チャンネルpresentsトークフェス2025冬』（高ははしごだか）が、さらに人気Youtubeチャンネルを迎え、そしてイベントタイトルを『激論トークフェス2026～合体！コラボ祭り～』として開催されるものになります。

＜イベント登壇者＞

●高橋洋一チャンネル 登録者数137万人／高橋洋一(数量制策学者・元財務官僚)

●丸山ゴンザレスのディープな世界 登録者数143万人／丸山ゴンザレス(ジャーナリスト)

●街録ch 登録者数178万人／三谷三四郎

●藤井聡チャンネル『表現者クライテリオン』 登録者数25万人／藤井聡（京都大学教授）

●SPYチャンネル 登録者数20万人／山田敏弘(国際ジャーナリスト)

●元文春記者チャンネル 登録者数17万人

赤石晋一郎(ジャーナリスト・元文春記者)／甚野博則（ノンフィクションライター・元文春記者）



●もりちゃんねる 登録者数12万人／木村もりよ（医師・元厚生労働省医系技官）

来場チケット、配信チケットともに11月8日（土）12:00から販売が開始されます。



《『激論トークフェス2026～合体！コラボ祭り～』イベント概要》

■日程：2026年1月18日（日）

■開場：12:00 開演：13:00（終了予定18:30）

■会場：東京ビッグサイト 国際会議場

（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

■来場チケット

価格：7,700円

販売URL：https://eplus.jp/sf/detail/4427520001-P0030001

販売日程：11月8日（土）12:00～1月17日（土）23:59

■配信チケット：Streaming+

・【配信】通しチケット 価格 3,300円

販売URL：https://eplus.jp/sf/detail/4427560001-P0030001

販売日程：11月8日（土）12:00～

・【配信】街録ch×元文春記者 ステージのみ 価格 2,200円

販売URL：https://eplus.jp/sf/detail/4427580001-P0030001

販売日程：11月8日（土）12:00～

・【配信】丸山ゴンザレス×山田敏弘 ステージのみ 価格 2,200円

販売URL：https://eplus.jp/sf/detail/4427590001-P0030001

販売日程：11月8日（土）12:00～

・【配信】藤井聡×木村もりよ ステージのみ 価格 1,650円

販売URL：https://eplus.jp/sf/detail/4427600001-P0030001

販売日程：11月8日（土）12:00～

・【配信】高橋洋一×（ゲスト後日発表） ステージのみ 価格 2,750円

販売URL：https://eplus.jp/sf/detail/4427610001-P0030001

他プラットフォームでも配信予定！

激論トークフェス2026公式Xアカウント：https://x.com/gekiron_talkfes

