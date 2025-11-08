【アグレコジャパン】陸上養殖向け「仮設冷却・仮設電源ソリューションサービス」を本格展開

Aggreko Japan株式会社

エネルギーソリューションの世界的リーダーであるアグレコ（Aggreko）は、急成長を続ける陸上養殖分野において、水温管理および電力供給の課題を解決する仮設冷却・仮設電源ソリューションサービスを国内で本格展開します。持続可能な食料生産に向けた社会的要請が高まる中で、アグレコは環境変動リスクに強いエネルギーインフラを通じ、日本の水産業のレジリエンス強化に寄与してまいります。

陸上養殖が直面する「水温」という経営リスク

近年、サステナブルな食料供給モデルとして注目が高まる陸上養殖では、安定した生育環境の維持が生産性と品質に直結する重要要素となっています。例えば、サーモン孵化場では、季節変動や設備能力を超える気温上昇などにより、水槽の水温が適正温度帯を保てなくなることが課題としてありました。水温が高すぎれば成長が急激に進み品質がばらつき、低すぎれば成長が遅れ生産計画に影響が生じるなど、養殖現場では「いかに安定した温度環境を確保するか」が経営に直結するテーマとなっています。

アグレコの提案：仮設冷却・仮設電源を一体で提供

このような温度変動のリスクに対し、アグレコは、国内の陸上養殖向けに仮設の冷却システムと仮設の電源を組み合わせたソリューションを本格展開いたします。これは、初期投資を抑えながら生産リスクを最小化できる点で、大規模投資の難しい養殖現場における強力な選択肢となります。特に、24時間稼働が求められる孵化場においては、温度管理と電源の安定供給が事業継続の基盤となることから、アグレコの仮説冷却、仮設電源の役割は、今後さらにお客様のニーズが増していくことが期待されます。

事例 １.：最適水温12～13℃の回復を1ヶ月で実現した緊急冷却対応

国内の大手陸上養殖プラントでは、夏季の気温上昇により既設チラーが能力不足となり、水槽温度が適正温度帯の12～13℃から外れ、生育に影響が出る状況となりました。冷却設備を追加したいものの電源容量が不足しており現場は早急な対策を求めていました。そこで、アグレコは現地調査を行った上、175kWチラー3台と200kVA発電機2台を組み合わせた仮設冷却・電源プランを提案し、わずか1ヶ月で納入を実現しました。導入後、水温は速やかに適正温度帯へと戻り、生育スケジュールおよび品質への影響を最小化することができました。

事例 ２.：電力不足で冷却設備が稼働できないリスクを外部電源で解消

また別の養殖施設でも、冷却設備の増設に伴う電力不足が問題となっておりました。既存の電源設備では増設機器を電力容量を賄うことができず、設備停止のリスクを抱えたまま夏期を迎える懸念が強まっていました。そこでアグレコでは、320kVAの仮設発電機2台による電源システムを構築し、冷却設備を安定的に稼働させる環境を整備しました。こちらも打合せから１ヶ月以内で導入を完了し、生産停止リスクを回避、季節変動に左右されない運用体制が整い、事業者は計画通りの養殖スケジュールを維持することが可能になりました。

アグレコが提供するお客様へのバリュー

上記の事例からもご理解頂けると思いますが、アグレコが提供するお客様へのバリューは、単なる機器提供ではなく、総合的な設計力、問題解決力にあります。加えて、緊急時での対応や将来の設備増設・拡張に柔軟に対応できる点も大きな強みです。さらに、アグレコでは24時間保守管理までを一貫して提供できるトータルソリューションを行うことで、お客様からの信頼安心を提供することができます。

今後の展望

近年ますます、陸上養殖では冷却能力の不足による生産リスクが高まっています。加えて、電力需給の変動や設備老朽化に伴う電力不足も生産現場の大きな不安要素となりつつあります。弊社ではは今後も、国内の陸上養殖事業者が抱える水温・電力・設備更新などの複合課題に対し、技術力と迅速さを備えたソリューションを提供し、日本の水産業の持続的発展に貢献していきたいと考えております。

参考リンク

https://www.aggreko.com/en-za/case-studies/agriculture/cooke-aqua-cooling-a-salmon-hatchery

アグレコ（Aggreko）について

アグレコは、エネルギーソリューションの分野で世界の最大リーディング企業です。必要な時、必要な場所、必要な量のエネルギーを供給し、あらゆる産業を支援しています。急速に変化するエネルギー市場の最前線で、革新的な技術と豊富な業界知識を活かし、柔軟で効率的なソリューションを展開。どんなに複雑な課題にも対応し、お客様の目標達成を強力にサポートします。持続可能な未来に向け、クリーンエネルギーや次世代燃料、環境負荷の少ないサービスへの投資を加速。より環境に優しく、効率的な選択肢を世界中のお客様に提供しています。1962年に創業し、本社を英国に構え、現在8,000人以上の従業員が世界各地でエネルギーの安定供給を支えています。詳細については、公式サイトをご覧ください。https://www.aggreko.com/en

