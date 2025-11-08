【PARCELLE JEWELRY 福岡店】11月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社 PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田 琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物をお届けしております。

直営店「パーセル ジュエリー 福岡店」（大丸福岡天神店 本館1階）では、11月を通してホリデーシーズンに向けた新作とイベントを開催いたします。

ホリデー限定のブランドリボンをはじめ、人気シリーズ「Nature（ナチュール）」の新作リング、色と光を束ねた「Lien（リアン）」のピアス、軽やかな艶をまとう「Mix Chain Collection（ミックスチェーン コレクション）」など、秋から冬への装いを彩る多彩なジュエリーが揃います。

また、毎月恒例の「STONE marche」や、創業メンバーが来店する「Caravan」、一般販売前の新作が並ぶ「TRUNK SHOW」など、ブランドの世界観を体感できる催しを予定しております。

冬の光に包まれる福岡の街で、心を結ぶジュエリーと出会うひとときをお届けいたします。



※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

TOPICS

■ Holiday Season Limited Ribbon ― 贈る想いを結ぶホリデーリボン

11月1日(土)より、パーセル ジュエリー福岡店では、ホリデーシーズン限定のブランドリボンをご用意いたしました。

しなやかなオーガンジー素材に、シャンパンベージュの柔らかな光沢と、淡く光を返すゴールドのブランドロゴをあしらった、気品ある仕立てです。福岡の街にきらめくイルミネーションのように、冬の贈り物を華やかに彩ります。

スタッフが一点ずつ丁寧にお包みいたします。お選びいただいたジュエリーが、手に取る瞬間から特別な時間となるよう、心を込めてお届けいたします。

こちらのリボンは、12月25日(木)までの限定展開です。日々を頑張るご自身へのご褒美としても、大切な方への贈り物としても、この季節だけの特別な仕様をお楽しみください。

シャンパンベージュのホリデーリボン■ Cent Couleur Book ― “百の色”をめぐる、サンクルールの小冊子

フランス語で「百の色」という名の通り、様々な色彩の響きが広がる「Cent Couleur（サンクルール）」シリーズ。ペアシェイプ、ラウンド、オーバル──形の異なる宝石が連なり、花冠のように可憐な佇まいを描きます。

創業当初から愛され続けるこのシリーズの魅力を一冊にまとめた8ページの小冊子が完成いたしました。サークレットの配色が3種類ある定番のサンクルールに加え、新たに登場したカボションサンクルール、そして繊細なサンクルールフィネスもご紹介しております。

パーセルグリーンをイメージした色彩を基調に、デザインや素材の背景、スタッフの愛用ストーリーなど、ブランドの世界観を凝縮した内容となっております。

店頭にてお配りしております。スタッフへお尋ねください。サンクルール：税込93,500円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)■ My Birthstone ― 誕生石と私

絵本を読んで、自分の誕生石を知った幼い頃。そのとき初めて“トパーズ”と“シトリン”という言葉に出会い、宝石への憧れが芽生えました。大人になった今、私はスカイブルートパーズの〈Pomponee（ポンポネ）〉を身に着けています。



誕生石だと知ることで、いつの間にか宝石との間に小さな縁が生まれ、親しみを感じる――

誕生石は、そんな特別な存在なのかもしれません。



福岡店では、11月の誕生石“トパーズ”と“シトリン”を中心に、多彩な表情のジュエリーをご紹介しております。

◯ Swiss Blue Topaz（スイスブルートパーズ）

陽の光に透けるような瑞々しさをもつ、「Oval Pomponee（オーバルポンポネ）」。カボションカットの光の深さと、取り巻くブルーとパープルの色彩が手元を華やかに彩ります。

◯ Imperial Topaz（インペリアルトパーズ）

涙のしずくのように繊細で、淡い桜色が可憐なインペリアルトパーズ。シンプルな「Lieber Trad（リーベルトラッド）」のデザインが日常に寄り添い、肌の上で柔らかく輝きます。

◯ Citrine（シトリン）

ダイヤモンドに囲まれ、まるでマーガレットの花のような「Cent Couleur（サンクルール）」のシトリン。祝福の花束を思わせるデザインが、穏やかな幸福感を手元に届けます。

ご自身へのご褒美に、また大切な方への贈り物として。“誕生石と私”という物語を紡ぐジュエリーを、ぜひ店頭でご覧ください。

NEW ARRIVALS

オーバルポンポネ(左)、リーベルトラッド(右前)、サンクルール(右奥)■ Nature ― 日常の中にある、ささやかな美しさをかたちに

野辺に咲く花や、風に揺れる布のシルエット──。

日常の風景にある静かな美しさを丁寧に映した「Nature（ナチュール）」リング。全21型の人気シリーズに、新たに3つのデザインが加わりました。

ロープのようなシルエットを一周に施したデザイン、小粒の石を一列に並べた繊細なタイプ、そしてしなやかに伸びるツタをかたどったリング。どれも控えめな中に個性が宿り、指先を美しく見せる仕上がりです。

一本で着けると指先がすっきりと華奢に見え、同じナチュールシリーズとの重ねづけでは統一感を。細身の「Milgrain（ミルグレイン）」と合わせれば、デザインの奥行きが際立ち、ボリュームのある手元を演出します。

また「Cent Couleur（サンクルール）」にツタモチーフのリングを添えると、アシンメトリーな配色を引き立てる余白が生まれます。

いつものコーディネートに自然に溶け込みながら、新鮮な印象をプラスしてくれる3つの新作です。

ナチュール 新型：価格はスタッフまで(K10YG)自然の美しさを、そっと重ねて■ Lien（リアン） ― 軽やかな艶をまとった、新作ピアスコレクション

軽やかな艶をまとった「Lien（リアン）」のピアスが、福岡店にお目見えしております。

ターコイズ、真珠、カーネリアン、プレナイト、スイスブルートパーズなど、色もかたちも異なる天然石たち。小さく束ねられ自然に揺れる姿は、木の実や花を思わせる愛らしさで、宝石そのものの色彩をお楽しみいただけるシリーズです。

“シャンク巻き”と呼ばれる、金線をひねり留める手法で、職人が一石ずつ丁寧に繋ぎ仕立てています。

繊細な印象でありながら、ジュエリーとしての強度と上質な存在感を兼ね備えるよう、フック部分の形状もオリジナルで設計。



お顔まわりを明るく見せるよう、色の対比と透明感の調和にこだわりました。

チェーンを軸に垂れ下がるロングタイプ、3石の色合わせで構成したタイプ、そしてフック部分に宝石を集めたタイプの3種類を展開。



配色は一つひとつ異なり、それぞれが一点もの。同じものはございません。その日の気分や装いに合わせてお選びいただけます。

リアン：税込44,000円より(K10YG・天然石・真珠)耳もとに新しい季節の彩り■ Mix Chain Collection ― さり気なく映える、光のライン

装いにさり気ない気品を添える新作のチェーンネックレスとブレスレットです。

煌めきの強いデザインを活かし一種類で仕立てたもの、2～3種類のチェーンを一本に繋げてアクセントをつけたもの。さらに、ホワイトゴールドにイエローゴールドのチェーンを合わせ、華奢なフォルムをより華やかに引き立てたタイプなど、多彩なラインナップを取り揃えました。

チェーン自体がもつシルエットの魅力を最大限に引き出すため、約20種類のバリエーションから一つひとつ組み合わせを吟味。デザインの切り替え位置にもこだわり、身につけた時に自然と光が流れるよう細部まで調整しています。

一見控えめでありながら、主役としても映える存在。2本、3本と重ねれば、繊細な光の束が首元から胸元へと流れるように広がります。



「Pomponee（ポンポネ）」シリーズに重ねて輝きの縁取りを添えたり、「シャンク巻きブレスレット」と合わせて彩りの対比を楽しんだりと、自由なコーディネートが愉しめます。

タートルネックや厚手のニットなど、首元が詰まる季節にも映える新作。ぜひ店頭にて、その軽やかな輝きをお確かめください。

JEWELRY EVENTS

ミックスチェーンネックレス＆ブレスレット：税込23,100円より(K10YG・K10WG)冬の装いに、繊細な光を重ねて

福岡店では11月も、店頭体験を通してジュエリーの魅力をご紹介いたします。

8日(土)・9日(日)は約100石のルースが並ぶ「STONE marche（ストーンマルシェ）」を皮切りに、14日(金)には創業メンバーが来店する「Caravan（キャラバン）」、25日(火)・26日(水)は新作ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW（トランクショー）」を開催いたします。

トパーズやシトリンをはじめとする11月の誕生石、そして冬の訪れを感じさせる色彩豊かな新作たちが店頭に並びます。



装いに寄り添うジュエリーとの出会いを、パーセル ジュエリー 福岡店にてお楽しみください。

各イベントとも、混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（080-7162-6925）、店頭で、または各スタッフのインスタグラムDMにて承ります。



PARCELLE JEWELRY 福岡店 スタッフアカウント

◯ 戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 樋口（@parcelle_orion(https://www.instagram.com/parcelle_orion/)）

◯ 朝香（@runa_parcelle(https://www.instagram.com/runa_parcelle/)）

■ STONE marche ― 11月8日(土)・9日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

11月の「Sストーンマルシェ」では、今月の誕生石である「Citrine（シトリン）」と「Topaz（トパーズ）」をはじめ、魅惑的な色彩をもつ「Imperial Topaz（インペリアルトパーズ）」、水面の光を映したようなローズカットの「London Blue Topaz（ロンドンブルートパーズ）」など、さまざまな表情をもつ宝石をご覧いただけます。

そのほか、赤から緑へと移ろうグラデーションが美しい「Andesine（アンデシン）」、鮮やかに輝く「Yellow Beryl（イエローベリル）」など、秋から冬へと季節をつなぐ色彩を揃えました。

1ピース限定のルースや、希少な秘蔵ルースも多数ご用意しております。宝石との出会いを愉しむ2日間。店頭にて、心に響く一石とのご縁をお探しください。

インペリアルトパーズ(ミルゴシックへのお仕立て例)■ Caravan ― 11月14日(金) ― パーセルの創業メンバーたちが特別相談会を開催

11月14日(金)、パーセル ジュエリー 福岡店（大丸福岡天神店）にて、ブランド創業メンバーによる特別イベント「Caravan（キャラバン）」を開催いたします。

当日は、代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）らが来店し、オーダーを始め、ジュエリーに関するあらゆるご相談を直接承ります。



ブランドの制作現場をそのまま店頭に移したような、活気あふれる一日となります。



オーダーのご相談では、ジュエリーづくりを支えるメンバーが、お客様のお好みやライフスタイルに合わせたデザインをご提案いたします。実際に石を手に取りながら、色や配置を選び、スケッチを描き起こすプロセスは、初めての方にも安心してご参加いただけます。

また、ご愛用のジュエリーを新たなかたちに仕立て直すリフォームや、サイズ直し、磨き直しなどのメンテナンス相談も承ります。お手元のジュエリーに新たな物語を紡ぐ特別な一日をお過ごしください。

※お品物の状態や内容によっては、ご対応いたしかねる場合がございます。

世界にひとつだけのオリジナルジュエリー。フルオーダーも承ります■ TRUNK SHOW ― 11月25日(火)・26日(水)

まだ一般販売前の新作ジュエリーや、限定コレクションをいち早くご覧いただける2日間。「TRUNK SHOW（トランクショー）」を11月も福岡店にて開催いたします。ブランドの制作現場と同じ空気を感じながら、さまざまな新作に触れていただける機会。月内でもっとも多くのジュエリーが並びます。

今回のトランクショーでは、人気シリーズ「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」から、初の4mmサイズリングをお披露目いたします。従来の6mmタイプに比べ、より軽やかで日常に取り入れやすく、重ねづけの幅を広げる新しいサイズ展開です。

そのほか、テーパーカットのサファイアを5石並べた新作「Tapered Cut Sapphire Ring（テーパーカット サファイア リング）」や、プリンセスカットダイヤモンドのみで構成したデザインリングなど、多彩な新作・新色ジュエリーをご紹介いたします。



いずれも数量限定での展開となり、初日には特に多くの現品が並びます。普段の店頭では出会えないジュエリーが揃う2日間。冬の装いに新しい輝きを添える、心躍る出会いをお楽しみください。

パーセル ジュエリー福岡店

ポンポネモザイク 4mmサイズ：SV925/PT950/K10YG・天然石・ダイヤモンドテーパーカットサファイア リング：K10YG・K10WG・天然石プリンセスカットダイヤモンド リング：K10YG・ダイヤモンド

電車・地下鉄・バスなどからアクセス抜群な大丸福岡天神店の本館1階 婦人アクセサリー売場。福岡店では定番商品をはじめ、地元顧客のニーズに応えたネックレスやピアスなど、ギフト向け商品も豊富に取り揃え、お待ちしております。

◯ 店長：戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：10:00より20:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をお楽しみいただいております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)