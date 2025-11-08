「夢中を見つける。才能が開花する。」五輪代表×臨床心理士監修のプレミアム学童、横浜新子安に誕生

株式会社FUGAKU

キッズキーカレッジは、五輪代表の本間 温子氏と臨床心理士・公認心理師の松島 雅美氏が監修する、子どもの「夢中」を見つけ「才能」を伸ばす”プレ習い事学童”です。



本学童は、多様な体験プログラムに加え、新しい教育の視点に賛同した監修陣と、子ども達の可能性や自主性を伸ばす場を創っていきます。

■ 開園の背景

近年、子供たちは多くの習い事に囲まれる一方で、「自分が本当に好きなこと」「得意なこと」を見つける機会が少なくなっています。

私たちは、「好き」を起点にした学びこそが、将来の夢や生きる力につながると考えています。



日替わりでたくさんの種目にチャレンジし “ 夢中を見つける。 ”

監修プログラムで楽しくトレーニングし “ 才能が開花する。 ”

子どもの可能性を無限大に広げる場を作りたい、その思いからキッズキーカレッジを開校しました。

■監修者紹介

松島雅美

・臨床心理士・公認心理師

・Je respire株式会社 代表

・国際メンタルビジョントレーニング協会 代表理事

著書

・アタマとココロがすっきりする眼球体操（セブン&アイ出版）

・メンタル強めになる習慣（フォレスト出版）

「メンタルケア＝病んだ人がするもの」という日本の文化を変えるために、子どもから大人まで楽しく取り組める“眼と頭の使い方からメンタルを強くするトレーニング”を体系化しました。



このプログラムは、脳科学・心理学・スポーツ科学を基盤とし、学校教育の授業や、オリンピアンをはじめとするアスリート支援、企業研修など、幅広い場面で活用されています。

視覚から認知やメンタルを鍛える『メンタルビジョントレーニング』を構築。

本間 温子

経歴

近代五種競技

・アジア大会銀メダル(団体)

・全日本優勝

・世界選手権日本代表

競泳

・国体入賞

・日本選手権出場

資格

・中・高保健体育教員免許

・スポーツインストラクター

スポーツインストラクタースポーツを通して「できる喜び」「続ける大切さ」を子供達に伝えていければと思っています！

どの種目にも直結するアジリティトレーニングを主に、色々な動きで身体や脳に刺激を与え、新しい事を挑戦する時に溢れる「ワクワク」を子供たちから引き出し、毎日笑顔で元気に過ごせるよう手助けします！

■ 学童概要

名称 ：KIDS KEY COLLEGE（キッズキーカレッジ）

開校日 ：2025年10月14日

所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新子安1-7-6 エアフォルク1階（JR・京急新子安駅 徒歩5分）

対象 ：幼稚園生～小学6年生

営業時間：平日13:00 ～ 20:30（長期休暇中は午前対応あり）

定員 ：80名

内容 ：探究・創造活動／運動・身体づくり／利き認知診断による個別支援／表現活動／メンタルサポート ほか

■ KIDS KEY COLLEGEの3つの特長

1. 「好き」「得意」を発見する多彩な体験プログラム

日替わりのテーマで、運動・アート・サイエンス・創造など、子供の興味を広げる活動を実施します。

毎日新しい刺激に出会うことで、「これが好き！」という発見をサポートします。

現在は、近隣の習い事教室との提携を推進しており、種目の体験だけでなく教室や先生の雰囲気も感じ体験できる環境を整え、習い事選びのサポート強化を図っています。

2. 「利き認知」に基づく個別理解支援

子供一人ひとりの認知特性（メンタルビジョン）を分析し、最適な学び方を提案。

「眼と頭のトレーニング」で能力を伸ばすことで、メンタルが強くなり、学習能力や運動能力の向上が期待できます。

3. 脳と体を同時に育てるアクティブメソッド

発達段階に合わせて、バランス感覚・瞬発力・柔軟性を育む運動プログラムを導入。

「身体のトレーニング」では、オリンピック選手も行う基礎トレーニングを楽しくゲーム感覚で行えるカリキュラムに落とし込むことで、「夢中」を見つけた際の上達に向けた土台作りを行います。

■ 今後の展開

今後は横浜市内を中心に、多拠点展開を予定しています。

■ 体験会・説明会情報

2025年10月より、体験会および説明会を順次開催予定です。

詳細は公式サイトおよびSNSにて随時お知らせいたします。

■ 公式サイト

https://kidskeycollege.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社FUGAKU

所在地：神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目7番地6号

代表者：立花 玲

事業内容：教育事業・アフタースクール運営

■ 本件に関するお問い合わせ

キッズキーカレッジ

TEL：045-900-6346

MAIL：info@kidskeycollege.com

所在地：〒221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目7番地6号