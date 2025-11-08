【兵庫県初出店】つけめん専門店「舎鈴」、2025年11月10日「阪急西宮ガーデンズ」のフードコートにオープン

株式会社松富士食品画像：特製つけめん。舎鈴を代表するつけめん。具材豊かで食べ応えあり。

つけめん専門店「舎鈴」を運営する株式会社松富士食品は、「舎鈴」の兵庫県1号店となる「舎鈴 阪急西宮ガーデンズ店」を、2025年11月10日（月）にオープンいたします。

出店場所は、兵庫県内有数の大型商業施設「阪急西宮ガーデンズ」本館1階のフードコート「Gardens Kitchen」内です。

舎鈴といえば「つけめん」。濃厚スープに極太麺でつけめんブームを牽引した「六厘舎」の姉妹店として誕生しました。舎鈴の特徴は、あえて“中濃”に仕上げたスープ。鶏や豚などの動物系素材と香味野菜をじっくりと煮込み、旨味をしっかりと引き出したうえで、複数の香辛料を加えることで、すっきりとした後味とバランスの良さを実現しています。

麺は、小麦の風味を感じられる特注のストレート中太麺。中濃スープとの相性は抜群で、最後の一口まで飽きずに楽しめます。ボリューム感も十分で、舎鈴のつけめんはまさに日本の“日常食”。「旨い・安い・腹いっぱい」をコンセプトに、毎日食べたくなる一杯をお届けします。

■舎鈴 阪急西宮ガーデンズ店

この度オープンする「舎鈴 阪急西宮ガーデンズ店」は、舎鈴ブランドとして兵庫県内初の店舗となります。

関西エリア屈指の集客力を誇り、幅広い層のお客様が訪れる「阪急西宮ガーデンズ」のフードコートに出店することで、これまで舎鈴の味に触れる機会がなかった西宮市近隣にお住まいの方々や、お買い物で来館される多くのお客様に、こだわりの一杯をお届けできるものと期待しております。

・オープン日： 2025年11月10日（月）

・所在地： 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 本館1階 フードコート

・営業時間： 10:00～20:00 ※営業時間は施設に準じます。

舎鈴ホームページ(https://tsukemen-sharin.com/)

■株式会社 松富士食品について

※店舗デザインイメージ

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役】 竹田和重

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】

https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】

https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/