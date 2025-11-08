【無料・先着50家庭限定】オンライン中学受験セミナー開催｜ストレスからの解放！「中学受験マネジメント」3つの脱力テクニック

株式会社ゼロワン

中学受験に取り組むご家庭の多くが抱える「親子のストレス」。

そんな悩みを抱える保護者様に向けて、大学付属中学専門の個別指導塾「早慶ゼロワン」（代表：野田英夫／東京新宿区）は、無料オンラインセミナー【ストレスからの解放！『中学受験マネジメント』3つの脱力テクニック】を2025年12月7日（日）に開催いたします。

先着50家庭限定での特別セミナーです。

親子一丸となって中学受験に取り組まれているお母様・お父様

こんなお悩みはありませんか？

・塾の宿題に追われて、夜寝るのが遅くなってしまう

・厳しい言葉で子ども責めてしまう

・子どもが言うことを聞いてくれない

・ついつい周りの子と我が子を比べてしまう

・計画を立てても、その通りに進まない

そんなご家庭の悩みを解決するための90分です。

■セミナープログラム

第1部：親子で陥りがちな中学受験の落とし穴

中学受験における典型的な「親の関わり方の失敗例」をケーススタディで解説。

実際の受験サポート現場で見られるトラブルや誤解を具体的に紹介します。

第2部：志望校合格を叶える！正しい中学受験マネジメント

親子のストレスを減らしながら、成果を最大化するための「中学受験マネジメント術」を解説。

志望校合格を実現するために“本当に必要な優先順位”と“3つの脱力テクニック”を具体的に伝授します。

■主催者紹介：「早慶ゼロワン」について

早慶・GMARCHなど有名大学の付属校入試に特化した個別指導塾。

授業・課題管理・質問対応・学習進捗管理を一括で行う「ワンストップ個別指導」により、ご家庭でのサポート負担を軽減します。

代表の野田英夫はベストセラー『大学付属校合格バイブル』の著者であり、中学受験指導の第一人者。

セミナー参加者には、特別に同著を無料プレゼントいたします。

■セミナー実施要項

日時：2025年12月7日（日）10:30～12:00

対象：小学校5年生までの中学受験生をお持ちの保護者様

形式：Zoomによるリアルタイムオンライン配信

参加費：無料

定員：先着50家庭限定（参加特典あり）

親子で笑顔のまま中学受験を乗り越えるために。

“頑張る”を“整える”へ──新しい受験サポートの形を、この90分で体感してください。

■申込方法

以下の公式LINE登録ページよりお申し込みください。 登録後のリッチメニューより「中学受験オンラインセミナー参加申し込み」へアクセスしていただき、 申し込み用フォームにて必要事項をご入力いただくと申し込みが完了します。

【公式LINE登録】https://page.line.me/620rsmox?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/620rsmox?oat_content=url&openQrModal=true)

【公式サイト】https://waseda-keio.co.jp/soukei-zeroone/

【会社概要】

会社名：株式会社ゼロワン

代表者：代表取締役 野田 英夫

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階

設立：創業 2006年4月 / 法人化 2020年2月

事業内容：大学付属中学校受験を専門とする個別指導塾の運営

公式サイト：https://waseda-keio.co.jp/soukei-zeroone/

書籍プレゼント LP： https://waseda-keio.co.jp/soukei-zeroone/book-gift-campaign/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼロワン 広報担当：嶋田 晴夏（しまだ はるか）

TEL： 03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp