【全国フィジカルケアツアー@ＳＯＭＰＯヘルスサポート】ＳＯＭＰＯヘルスサポート様の全国各拠点にて、理学療法士によるフィジカルケアを実施！

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）は、ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加納 昌明）の従業員約200名を対象に、企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)︎」（姿勢診断・慢性痛予防改善のフィジカルケア）を提供いたしました。



今回の取り組みでは、北海道から九州まで全国各地の拠点を医療国家資格を持つ理学療法士が巡る「全国ツアー」を実施し、事後アンケートにて満足度4.89点/5点満点という高い評価をいただきました。

導入背景

近年、オフィスワーカーの約7割が「肩こり・腰痛・倦怠感」などの慢性的な不調を訴えるとされ、長時間のデスクワークが生み出す現代型フィジカルストレスが深刻化しています。

とくに、オンライン会議の増加や在宅勤務の定着により、姿勢の乱れ・運動不足・集中力低下が企業の生産性や従業員満足度に直結することを不安視する声が増えております。



その中で、ＳＯＭＰＯヘルスサポートも、長時間のデスクワークが引き起こす慢性的な身体の不調に対するケアを求める声があり、導入に至りました。

企業が求める「予防」のニーズに応えるフィジカルケア

慢性的な不調を「起こってから対処する」のではなく、「起こる前に防ぐ」という発想が、今の企業に求められています。

「Offi-Stretch(R)︎」は、その悩みに則して、医療国家資格を持つ理学療法士が企業に直接訪問し、従業員一人ひとりに合わせた不調の改善・予防ケアを行うフィジカルケアサービスで、累計13,000人にご利用いただき、平均満足度4.83点/5点満点の評価をいただいています。

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 本社

「身体の専門家」理学療法士による専門性の高いサービス

理学療法士とは、医療国家資格であり、解剖学、運動学など、身体構造を熟知した「身体の専門家」です。「Offi-Stretch(R)」は、理学療法士が提供する、エビデンスに基づいたフィジカルケアであり、単なるリラクゼーションではなく、姿勢や筋肉の使い方を科学的に分析し、再発しにくい体づくりをサポートするのが特徴です。

今回の全国ツアーでは、延べ約200名の従業員に身体のプロである理学療法士の施術を提供し、多くの喜びの声をいただきました。

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 福岡事業所

導入ご担当者様からのコメント

当社では、健康経営推進施策の一環として実施しました。施術をうけた従業員からは「肩甲骨を中心にほぐしていただき、かなり可動域が広がりました。」「来年も実施を希望します。」といった声が寄せられると同時に、施術をきっかけにした対話が増え、職場の活性化にもつながりました。

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 総合管理部 主任 石井様

今後の展望

Well Body株式会社は、今後も「Offi-Stretch(R)」を通じて、現場の身体データを蓄積・分析し、企業特有の課題に対する具体的な解決策と専門的なフィジカルケアを提供し続けます。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com