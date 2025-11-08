【星野リゾート】福井・あわら温泉街の「観光まちづくり」を本格始動

星野リゾート2025年11月8日に行われた地域活性化連携協定調印式にて

「旅を楽しくする」をテーマに「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO(おも)」「BEB(ベブ)」「LUCY(ルーシー)」の6つのブランドを中心に展開する星野リゾート（所在地：長野県軽井沢町、代表：星野佳路）は、2025年11月8日、福井県あわら温泉街の活性化を目指し、あわら市と地域活性化連携協定を締結致しました。本協定書においてはあわら市の観光まちづくり推進策と連携し、あわら温泉街の活性化に向けて星野リゾートとあわら市が協働して取り組むことを定めています。

あわら温泉湯のまち広場のイメージパース図

あわら温泉は明治の開湯以来、「関西の奥座敷」と呼ばれ、多くの文人墨客に愛された風情ある温泉地です。近隣には、国の名勝・天然記念物である東尋坊の雄大な自然美や、マインドフルネス・瞑想法として世界的に支持される日本の禅の中心地である大本山永平寺、北前船交易で栄えた三國湊のレトロな町並みなど、多彩な魅力に恵まれています。また、越前がにをはじめとした、豊かな食文化も魅力であり、温泉と歴史、絶景と美食を求め、多くの観光客が訪れています。

星野リゾートは、あわら市の観光まちづくり推進策と連携し、観光資源に恵まれた場所で、お客様が自然とまちを歩きたくなるような回遊性のある温泉街を目指していきたいと考えています。



