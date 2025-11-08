【アジアNo.1快挙！】2025年10月17日～24日カタールで初の開催となったパデルアジア杯「FIP Asia Padel Cup」で日本代表女子チームが優勝！ディフェンディングチャンピオンに！

一般社団法人日本パデル協会

一般社団法人日本パデル協会（以下 JPA）は、2025年10月17日～24日にカタールで開催された初開催となるパデルアジア杯「FIP Asia Padel Cup」男女日本代表メンバー16名（男女それぞれ８名）を派遣いたしました。今大会において、日本代表女子チームは優勝という戦績をおさめ、アジアNo.1の称号を手に入れました。

なお、日本代表男子チームはフェーズ2（予選ラウンド）を残念ながら突破することができず、決勝ラウンドへコマを進めることは叶いませんでした。

2025年度パデル日本代表のスポンサーをしていただいた各社さま、配信及び現地で応援いただいた皆さま、そして日頃からパデル日本代表を応援してくださっている皆さまのご声援が選手の力となりました。

ありがとうございました。

「FIP Asia Padel Cup」について

パデルアジア杯「FIP Asia Padel Cup」はカタールのKhalifa International Tennis and Squash Complex（アウトドア；2021年および2024年の世界大会と同会場）で開催されました。FIP（国際パデル連盟）が主催した今アジア杯は史上初の開催となりました。

本大会は、多くの国数が出場できるよう、過去のランキング（戦績）に基づきいくつかのフェーズにて開催されました。具体的には、フェーズ2（予選ラウンド）とファイナルフェーズ（決勝大会）の2ラウンドに分かれて行われました。

日本代表男子チームが出場したフェーズ2は、ヨルダンやバーレーン、サウジアラビアをはじめとするパデル環境の凄まじい成長を見せている13か国が出場しました。日本代表女子チームは昨年度の戦績を受けてファイナルフェーズからの出場となり、アジアのトップ8か国で戦いました。

アジア杯「FIP Asia Padel Cup」の最終的な結果は下記のとおりです。

（女子）優勝：日本、準優勝：イラン、3位：インドネシア

（男子）優勝：UAE、準優勝：カタール、3位：オーストラリア



大会URL：

https://www.padelfip.com/events/fip-asia-padel-cup-2025/

https://www.padelfip.com/2025/07/the-fip-asia-padel-cup-is-born-first-time-in-doha-from-17-to-24-october-2025/



2025年度パデル日本代表チーム アジア杯レポート

【女子チーム】

試合開始前日の10月19日に行われたドロー会議（組み合わせ抽選会）を経て、2025年度パデル日本代表女子チーム（以下、女子チーム）はイランとUAEとサウジアラビアと同じグループでリーグを戦うこととなりました。

苦しい展開も複数ありましたが、リーグ戦の結果は、3勝0敗。また、各試合において全て3-0で勝利し、女子チームは圧倒的強さを見せました。

準決勝はオーストラリア戦。強豪のオーストラリア相手に今大会、初の敗戦がありましたが、最終的には2-1で勝利。決勝へコマを進めることができました。

決勝戦はイランとの再戦となりました。対策を練られていた中で競る場面もありましたが、2-0で勝利をおさめ、見事にアジアチャンピオンの座をつかみ取ることができました。

【男子チーム】

ドロー会議（組み合わせ抽選会）を経て、2025年度パデル日本代表男子チーム（以下、男子チーム）は唯一4チームで戦うグループに入り、レバノン、カザフスタン、フィリピンと同じグループでリーグを戦うこととなりました。リーグの結果は、1勝2敗。フィリピンには3-0と快勝したものの、レバノンとカザフスタン相手には苦戦し、どちらも1-2で敗北。結果として、グループで1位の座を獲得できず、フェーズ2（予選ラウンド）で敗退する結果となりました。

2025年度の目標に掲げた「アジアチャンピオン」を見事達成することができたパデル日本代表女子チーム。大会までに取り組んできた成果を発揮し、ディフェンディングチャンピオンとして結果を残すことができました。男子チームは残念な結果となりましたが、来年度以降にいかします。

2025年度の国際大会を経て得た経験を活かしてさらに強く、応援される日本代表チームを蘇生できるよう、JPAは日本代表選手とスタッフとともに全力で取り組んで参りますので、引き続きご指導・ご声援のほどよろしくお願いいたします。



・国際パデル連盟（FIP）リリース：

https://www.padelfip.com/2025/10/asia-final-8-womens-final-japan-triumphs-iran-ko-in-two-matches-indonesia-takes-third-place/



・協会サイトHP：

https://www.japanpadel.com/



