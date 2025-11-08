星維（せい）2ndシングル『微睡のリズム』をリリース放課後演技派クラブのショートドラマシリーズ「放課後ループ&ループ」主題歌として、各サブスクリプションにて配信開始

noisiii株式会社

アーティスト・星維（せい）が2ndシングル「微睡のリズム」をリリース。本楽曲は、Z世代に絶大な人気を誇るショートドラマプロジェクト「放課後演技派クラブ」の最新シリーズ「放課後ループ&ループ」主題歌として書き下ろされたものです。



幼少期からクラシックを学んできた星維が、豊かな音楽的背景を活かしながら、ポップスの枠に囚われない自由なアレンジと表現に挑戦。青春の眩しさと儚さを想起させる爽やかなメロディと、透明感のある歌声が、タイムループを描く切ないストーリーに優しく寄り添います。

楽曲ダウンロードはこちから

「微睡のリズム」：https://orcd.co/madoromi-no-rhythm

◆ アーティスト「星維（せい）」プロフィール

岐阜県出身の23歳シンガーソングライター。高校時代、兄のギター演奏をきっかけに音楽活動を始める。幼少期に母が弾いていたクラシックピアノの影響で多様な音楽性を形成し、ポップスを基調に自由な創作を追求。 “衝動”や“瞬間”を大切にし、聴く人の心にそっと寄り添う作品を生み出している。

TikTok（@mikan_only）を中心に発信を続け、ライブ配信では同時接続400名、平均再生数1万回を突破するなど、Z世代を中心に注目を集めている。

TikTok：https://www.tiktok.com/@mikan_only

◆ 「放課後演技派クラブ」

Instagram：https://www.instagram.com/houkago.gram/

TikTok：https://www.tiktok.com/@houkago_tik



