【元ニトリHD人事責任者 永島寛之氏 × UMU特別セミナー】経営と現場の分断を超える - AI時代の人事が創る付加価値育成モデル

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田しゅう平）は、元ニトリホールディングス理事／人事責任者である永島 寛之氏をお招きし、「経営と現場の分断を超える - AI時代の人事が創る付加価値育成モデル」と題するオンラインセミナーを、2025年11月17日（月）13:30より開催いたします。

お申し込みはこちら :https://umujapan.co.jp/event/20251117_ai-hr-value-model/

◼︎セミナー概要

AIの急速な進化により、人事業務の大半が自動化される時代。研修の企画運営、データ分析、さらには行動変容の支援まで、AIが代替できる領域は想像以上に広がっています。

AIに仕事を奪われるのではなく、むしろ仕事から解放されることで見えてくる、人事の新たな可能性とは？

本セミナーは、11月26日（水）に開催される「Performance Learning Award 2025」の前夜祭特別企画として、審査員を務める元ニトリHD人事責任者の永島 寛之氏が、東レ、ソニー、ニトリでの豊富な実践経験と、世界のHRトレンドから導き出した「これからの人事に求められる本質的な価値」について語ります。

さらに、UMUの生成AIエバンジェリストである沖本拓也が、最新のAIテクノロジーを活用して、その価値を最大化する具体的な方法論を実演。明日から実践できる、AI時代の新たな人材マネジメント手法をご紹介します。

▼Performance Learning Award 2025の詳細はこちら

https://www.umu.co/lp/performance-learning-award/

◼︎本セミナーで得られること

・AI時代に人事が創出すべき付加価値について具体的な方向性を得られる

・経営と現場をつなぎ、戦略的人事を実現するためのヒントを得られる

・人的資本経営を推進するための新しいアプローチを知ることができる

◼︎プログラム

・オープニング

・第1部：永島 寛之氏 基調講演

「労働力提供から付加価値創造への進化 - 人事が架け橋となるAI時代の新たな役割とは？」

・第2部：ユームテクノロジージャパン株式会社 沖本 拓也

「人事こそAIを活用すべき理由 - 労働力から付加価値へ転換する実践的メソッド」

・質疑応答・クロージング

◼︎このような方におすすめ

・人事戦略と経営戦略の連携を強化したい人事部門責任者

・AIツールの導入を検討している人材開発担当者

・組織開発の新しいアプローチを探している実務者

・AI時代における人事部門の役割と自身のキャリアを模索している方

・人的資本経営の具体的な推進方法に課題を感じている経営層・管理職

◼︎開催概要

日時：2025年11月17日(月) 13:30-14:30 (70分間)

場所：オンラインセミナー (Zoom)

※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。

費用：無料

定員：100名

※本セミナーは先着順で受付いたします。定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

お申し込み：以下よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://umujapan.co.jp/event/20251117_ai-hr-value-model/◼︎登壇者紹介

中央大学 客員研究員 ／（一財）人的資本経営推進協会 理事

元ニトリホールディングス 理事／人事責任者

永島 寛之 氏

組織分断時代に組織と個人、個人と個人に架け橋をかける目的で、対話型組織開発とHRテクノロジーの活用を専門領域として複数の企業の社外取締役や顧問を務めている。関係性構築をベースとした、採用戦略、育成戦略、制度設計が得意分野。経歴は、ソニーでマーケティングに従事し、米国駐在を経てニトリに入社。ニトリでは人事責任者として、似鳥会長直下で組織変革を指揮。その後は再生エネルギー開発レノバにて執行役員CHROを担当。中央大学では、客員研究員として「退職者の価値と関係性構築」を研究している。

ユームテクノロジージャパン株式会社

生成AIエバンジェリスト

沖本 拓也

新卒以来、10数年間にわたり、一貫して人財育成や組織開発といったHR領域に従事。人事制度の設計、タレントマネジメントシステムの導入支援、エンゲージメントサーベイの導入・運用支援などに携わる。2022年4月にユームテクノロジージャパン株式会社に参画。アカウントエグゼクティブ（新規営業）として、50社以上の企業に対する導入・運用支援に関与。現在は、生成AIの活用支援コンサルティングを行っており、20社を超える企業の生成AI活用コンサルティング・トレーニングに従事。

以上

◼︎UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://umujapan.co.jp/

◼︎会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://umujapan.co.jp/