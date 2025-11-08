【セミナー開催報告】脱・多重下請けの鍵は4PL！「透明で公正な物流新時代セミナー」を開催しました｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2025年10月15日（水）15:00～16:00、『脱・多重下請け』の鍵は4PLにあり！「物流の“中抜き”と“非効率”を根絶！- 4PLが導く、透明で公正な物流新時代 -」セミナーをオンラインで開催しました。

セミナーでお伝えした内容

4PLを活用して物流の多重下請け構造をなくし、コストと品質の課題を解決

多くの荷主企業が直面する物流コストの不透明さや品質の低下は、中間マージンと非効率な情報伝達が原因です。4PLは特定の物流資産を持たない中立的な立場から、複数の運送会社を直接管理することで、中間マージンを排除し、サプライチェーン全体のコスト削減と品質向上を目指します。

ご参加いただいたみなさまの悩み

講座内容

- 毎年上昇する物流コストに利益が圧迫されている- 委託先の3PL、物流企業との連携が複雑で、管理工数で悩んでいる- 現状の物流に課題は感じるが、どこから改善していいか分からない- 「2024年問題」、法改正や燃料費高騰など、将来のリスクに備えたい- 新しい施策を打ちたいが、戦略的な提案をしてくれるパートナーがいない第一講座：データで暴く「多重下請け構造」の病巣と、“中抜き・非効率”が生まれる本当の理由

・物流業界が抱える課題と求められる物流法規制への対応

・なぜ毎年のように価格改定が必要なのか

・多重構造が引き起こす物流課題

第二講座：“4PL”こそが構造改革のエンジンである -3PLとの決定的違いとは？「透明性」と「効率性」を両立させる4PLの本質-

・荷主企業として付き合うべき3PLとは

・4PLが果たす具体的な機能と3PLとの違い

第三講座：明日から始める「脱・下請け」へのロードマップ-荷主と事業者が“真のパートナー”へ。4PLと共に創る、公正で持続可能な物流の未来-

・3PLが引き起こす構造的欠陥

・なぜ今3PLから4PLへの変化が必要なのか

・4PLという新たな選択肢

開催概要

開催日時：2025年10月15日（水）15：00～16：00

開催方法：オンラインセミナー（Zoomウェビナー）

受講費：無料

対象：当セミナーは荷主企業の経営者、経営幹部の方に限定させていただきます。

※同業（コンサルティング業）の方からのお申込み、またはyahoo/gmailなどのフリーメールからのお申込みについては、ご参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)を運営しています。

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

