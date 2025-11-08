新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」の公開を行いましたことをお知らせします。

2025年1月12日(月・祝)に開催される「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」では本プロジェクトのさらなる新情報の発表を予定しております。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

また、本日より「ZERO RISE」公式Xアカウントを設立いたしました。

公式Xでも情報発信を行っていきますのでぜひアカウントをフォローの上、続報をお楽しみにお待ちください。

「ZERO RISE」公式X：@ZERORISE_PJ(https://x.com/ZERORISE_PJ)

アニメイトガールズフェスティバル2025にてフライヤー配布！

11月8日(土)より開催の『アニメイトガールズフェスティバル2025』ブシロードクリエイティブブースにて「ZERO RISE」のフライヤーを配布いたします。

ブース内にはキャラクターのイラストを使用した展示パネルも設置されておりますので、ご来場の際はぜひお立ち寄りください。

「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/9062_1_2c2c43e80ca9248621c1093daf554578.jpg?v=202511080257 ]

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.