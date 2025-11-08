【フジテレビ】LUNA SEA 主催の最狂ロックフェス２DAYSの模様を合計８時間で独占放送決定！『LUNATIC FEST. 2025』

株式会社フジテレビジョン番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/lunaticfest2025(https://otn.fujitv.co.jp/lunaticfest2025)

11月８日（土）、９日（日）の２日間、千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホールにて開催される、LUNA SEA 主催の最狂ロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』の模様を、＜DAY１＞１月31日（土）20時～24時、＜DAY２＞２月１日（日）20時～24時にフジテレビTWO ドラマ・アニメにて独占放送することが決定した。さらに特別編として、同チャンネルでは２月１日（日）24時～25時、記念すべき第１回の『LUNATIC FEST. 2015』からLUNACY/LUNA SEA ステージの模様をお届けする。

同フェス（ルナフェス）は、2015年、2018年に史上最強＆最狂のロックフェスとして、日本の音楽シーンに新たな歴史を刻み付けたイベントで、７年半ぶり３度目の開催となる今回の出演者は、初開催から10年目という節目に相応しい、錚々たるラインナップとなっている。LUNA SEA メンバーの熱い想いに呼応して集結したアーティストによるパフォーマンス、再びシーンに伝説や歴史を作るであろう、唯一無二の熱狂空間を是非目撃してもらいたい。

■イベント概要

公演タイトル：『LUNATIC FEST. 2025』

開 催 日：11月８日（土）＜DAY１＞、９日（日）＜DAY２＞

会 場 ：千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール

出 演 ：

＜DAY1＞LUNA SEA／BRAHMAN／DIR EN GREY／GODLAND／lynch.／MY FIRST STORY／Novelbright／SIAMSOPHIA／シド／T.M.Revolution

＜DAY2＞LUNA SEA／BUCK∞TICK／黒夢／MUCC／NEMOPHILA／凛として時雨／ROTTENGRAFFTY／UVERworld／THE YELLOW MONKEY／9mm Parabellum Bullet

※放送アーティスト未定

■番組概要

番組タイトル：『LUNATIC FEST. 2025』

放 送 日 時：＜DAY１＞１月31日（土）20時～24時

＜DAY２＞２月１日（日）20時～24時

放 送 内 容：LUNA SEA 主催の最狂ロックフェス２DAYSの模様を合計８時間でお届け！

放 送 ／配 信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信限定)

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。

番組タイトル：『LUNATIC FEST. 2015 LUNACY/LUNA SEA ステージ』

放 送 日 時：２月１日（日）24時～25時

放 送 内 容：特別編として10年前のルナフェスからLUNACY/LUNA SEA ステージの模様をお届け！

放 送 ／配 信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信限定)

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。

番 組 U R L ：https://otn.fujitv.co.jp/lunaticfest2025