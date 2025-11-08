【新商品】金価格高騰の今、指先で持つ“資産と癒し”──純金ブランド「JUNGOLD」から純金の「座る猫」モチーフ登場。静寂の中の気品と黄金に輝く“安らぎの猫”

株式会社RAIN

静かに佇む猫の姿を、純金（K24）で精巧に造形。

約1グラム、指先サイズの中に「安らぎ」と「幸福」の気配を宿した、黄金の芸術作品です。

■ 商品概要



商品名：純金 座る猫モチーフ (https://jungold.base.shop/items/124105275)

素材：K24（純金99.9%）

重量：約1グラム（※製造工程上、±約10％の誤差が生じます）

サイズ：約8ミリ前後

付属品：JUNGOLD保証書／お財布に入るお守り袋付き

オプション：桐箱（＋3,000円）／額縁ケース（＋500円）／K18チャーム加工（＋10,000円）

販売サイト：https://jungold.base.shop/

■ 「純金の座る猫」モチーフの魅力



穏やかに座る姿が印象的な「純金の座る猫」は、古来より「安定」「調和」「幸福」を象徴すると言われてきました。



JUNGOLDでは、その落ち着いた姿を約8ミリの極小造形で再現。

顔まわりの柔らかな陰影、背筋の通ったライン、尾の流れるようなフォルム──

見る角度によって異なる黄金の表情を楽しめる、指先サイズの“守り猫”です。

座る猫は、邪気を祓い、家庭や職場に穏やかな気をもたらす縁起物。

心を整え、日々を見守る“黄金の癒し”としてもおすすめです。

■ 企画の背景



「猫の安らぎを、純金の輝きで表現したい」

そんな思いから誕生した本作は、JUNGOLDの職人による手仕事を経て完成しました。

ひとつひとつ丁寧に磨かれた黄金の質感が、見る人の心を穏やかに照らします。

JUNGOLDでは“資産価値＋心躍る体験”をテーマに、500種類以上の純金モチーフを展開。

干支や縁起物、歴史的題材など、多彩なコレクションを通じて「身近に持てる純金」を提案しています。

■ ご購入について

本商品は受注生産となり、納期は約40日を予定しています。

すべて国内工房で製作され、JUNGOLD保証書が付属します。

静けさの中に宿る優しさと気品。

純金の座る猫は、あなたのそばで穏やかな幸福を見守ります。

■ 会社概要

会社名：株式会社RAIN

所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階

代表者：代表取締役 石川正道

設立：2015年12月

事業内容：

・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売

・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開

・宝石、ラボダイヤの商品開発

・法人向けOEM・記念品製作

実績：

・クラウドファンディング累計支援額 3億円超

・OEM／B2B領域での多数の導入実績

・2000種類以上の商品開発

連絡先：

TEL/FAX：03-6284-7200

Email：rainrain20151111@gmail.com

公式サイト・SNS：

・ECサイト：https://jungold.base.shop/

・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/

・note：https://note.com/raindrop_