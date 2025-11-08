【新発売】“ながら運動”で脂肪燃焼！在宅フィットネスに最適な家庭用エアロバイク「StepBurn」11月中旬よりMakuakeで先行販売開始！

ネオスパーク合同会社

1日10分の“ながら運動”で脂肪燃焼×筋トレを同時に叶える設計。限られたスペースでも使えるコンパクト×高効率フィットネス機器として、2025年11月中旬よりクラウドファンディングサイト「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始します。

【StepBurnの特徴】

■ 1日10分で“脂肪を燃やす”在宅フィットネス

テレビを見ながら、在宅ワークの合間に、寝る前のリラックスタイムに。

1日10分の有酸素運動で脂肪を効率よく燃焼し、下半身・体幹・腹部を同時に引き締めます。

「ジムに行かなくても、家で結果を出す」ために設計された家庭用スピンバイクです。

■ “見える成果”でモチベーションを維持

液晶ディスプレイで運動時間・回数・速度・消費カロリーをリアルタイム表示。

数字で成果を実感できるから、継続のモチベーションが自然と上がります。

“見える化”が、挫折しないダイエット習慣を支えます。

■ 出し入れカンタン、省スペース設計

キャスター付きで移動ラクラク。

使う時だけサッと出して、終わったらスッと片付け。

リビングやワークスペースにも置ける1畳サイズ設計で、

「出すのが面倒にならない」＝「続けやすい」構造が特長です。

■ スタイリッシュなマットデザイン

マットブラック×シルバーの高級感ある外観は、

インテリアにも馴染み、生活空間に自然に溶け込みます。

“置くだけで部屋が整うフィットネス機器”を目指した、

デザイン家電のようなエアロバイクです。

■ Makuake通知登録者限定｜先着50名限定の特別価格枠あり！

現在、Makuakeにて「通知登録」受付中！

販売開始と同時に通知が届き、誰よりも早く【超超早割価格】にアクセスできます。

＼ 先着50名だけの大幅割引価格 ／

会社名：ネオスパーク合同会社（ブランドショップ名：SEKAIRO）

所在地 ：東京都中央区銀座一丁目22番11号

事業内容：輸入代理店業、小売業、卸売り

HP：https://neospark.jp/

お問い合わせ：info@neospark.jp

ビジョン：世界中の優れた製品で、笑顔あふれる毎日を。

私たちSEKAIROは、世界中から選りすぐりの製品をお届けすることで、人々の暮らしをより豊かにすることを使命としています。

「今の生活を、もっと笑顔あふれる幸せな時間にしたい」-- その想いを原動力に、

日々の生活に驚きや便利さ、そして心地よさをもたらす商品を厳選して提供しています。

「こんな商品が欲しかった！」と感動してもらえるようなアイテムを

「毎日がちょっと楽しくなる」「暮らしの質が上がる」体験を

世界中の良いモノを、日本の皆さまにお届け

私たちは、機能性・デザイン・品質にこだわった本当に価値ある商品をお届けすることで、一人ひとりのライフスタイルをより豊かに彩るお手伝いをしていきます。

あなたの毎日が、もっと快適で、もっと楽しくなるように。

そんな想いを込めて、これからも厳選した商品をお届けしてまいります。