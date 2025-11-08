AItegrity、11/19-21開催「情シス応援パビリオン」（Japan IT Week 大阪）に出展

株式会社AItegrity

AIコンサルティングとERP（SAP）導入支援を手掛ける株式会社AItegrity（本社：埼玉県、代表取締役：多賀 太、以下 AItegrity）は、2025年11月19日（水）から21日（金）までインテックス大阪で開催される「Japan IT Week 大阪」内の特別企画「情シス応援パビリオン」に出展することをお知らせいたします。

急速な生成AIの普及に伴い、情報システム部門（以下、情シス）は、技術者人材の不足、セキュリティリスクを含むAIの活用等の課題に直面しています。

AItegrityは、15年以上にわたるERP（SAP）導入コンサルティングで培った業務知見と、最新のAI技術を融合させ、情シスの皆様が抱える「守り」の課題に対する具体的な解決策を提案します。

■ ご提供する主なソリューション

ーセキュアな社内AI環境構築支援（RAG LLM構築） 企業内情報の漏洩回避のAI適用として、企業固有の情報を参照できるセキュアな生成AI（RAG LLM）環境の構築を支援します。

ー人材不足を解決するAIの適用 プログラミングや設計書作成を担うIT技術者の負荷軽減に向けた、最新バイブコーディングの手法、設計書の自動作成AIツールの活用方法をご案内します。

ーERP×AIによるガバナンス・BPRアドバイザリー 基幹システム（ERP）とAIを安全に連携させるためのガバナンス設計や、業務プロセスの見直し（BPR）に対応します。

■ ブース・講演のご案内

当日はブースにて、セキュアなRAG LLM環境のデモンストレーションや、AIガバナンス構築の具体的事例をご紹介します。「AIの導入・管理・運用」に関する無料相談も随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

ブース番号： Hall1 「情シス応援パビリオン」内 P-6

また、会期初日には、情シスの皆様に向けた特別講演も行います。ぜひご聴講ください。

講演日時： 2025年11月19日（水） 13:50～14:20

会場： 情シス応援パビリオン内 特設会場

講演タイトル：業務効率を50%UP！ -企業内情報検索を迅速化するRAG LLM導入-