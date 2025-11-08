熊本県行政書士会

熊本県行政書士会（会長：櫻田 直己）は、令和7年6月に成立した「行政書士法の一部を改正する法律」（令和7年法律第65号）の施行（令和8年1月1日）を前に、法改正の趣旨と今後の行政書士制度の展望を学ぶための研修会を開催します。

当日は、法改正に尽力された宮本重則 日本行政書士会連合会会長、常住豊 日本行政書士会連合会名誉会長・日本行政書士政治連盟会長、および関谷一和 日本行政書士会連合会常任理事・デジタル推進本部長の3名を講師にお迎えし、改正の経緯や背景、行政書士制度の将来像について講演いただきます。

■参考：行政書士法改正のポイント

令和8年1月施行の改正では、行政書士の法定業務の明確化や、行政手続のデジタル化対応、書面提出義務の緩和、国民の利便性向上を目的とした制度整備などが盛り込まれています。

今回の研修会では、これらの制度的な変化が地域の行政実務や企業活動に与える影響についても解説されます。

■開催概要

項目内容

日 時：令和７年11月22日（土）14：00～17：00（13：30受付開始）

会 場：ホテル熊本テルサ 3階「たい樹」

（熊本市中央区水前寺公園28-51）

講 師

宮本重則 氏（日本行政書士会連合会会長）

常住豊 氏（日本行政書士会連合会名誉会長・日本行政書士政治連盟会長）

関谷一和 氏（日本行政書士会連合会常任理事・デジタル推進本部長）

定 員：165名（先着順）

主 催：熊本県行政書士会

https://www.kumagyou.jp/

お問合せ熊本県行政書士会 事務局

〒862-0956

熊本県熊本市中央区水前寺公園13番36号

TEL：096-385-7300 FAX：096-385-7333