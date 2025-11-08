「妻が怖いこのままだと離婚だ」と真剣に悩んている人集合　男性の心身の健康を考える日、11月19日国際男性ディーに現役神ダンナと共に「妻が怖い」離婚の危機改善講座・相談会を開催

夫婦関係改善 神ダンナ養成アドバイザー 庭田真理子

夫婦関係改善コーチとして夫婦仲に悩む女性をサポートしている神ダンナ育成アドバイザー庭田真理子は、夫婦関係に悩み「妻が怖い」このままだと離婚だと真剣に悩む男性に向けて2025年11月19日に「現役神ダンナとともに夫婦関係改善方法をアドバイスする会」を開催会いたします。「神ダンナ」とは、家事育児を自ら行い、妻を応援する夫のことを指します。今、夫婦関係に悩んでいたとしても、神ダンナ育成は可能です。

『kufura』小学館の行った2024年のアンケートによると「妻が怖いと悩む」男性が約５割。本来、

安らげる場所の家庭内では夫の居場所はなく、しかも女性と異なり相談が苦手な男性は「妻が怖い、このままだと離婚するしかないかも」と一人で悩んでいる人も多いのが現状です。そこで相談が苦手な男性のために、現役神ダンナとともに「妻が怖い」と悩む男性をサポートする会を開催します。

家に帰ると不機嫌な妻が待っていて、何かするとすぐに怒られる、無視される、食事が用意されていない、、そんな状態が続いたとしたら、精神的にも男性は追い詰められ仕事や、日常生活にも支障がでます。ここまでひどくなくても、現在放送中のドラマ「小さい頃は神様がいて」では、妻に夫が離婚宣言されています。「定年後に妻に捨てられないために」妻の気持ちがわかり、家庭の中の居場所を取り戻す方法を現役神ダンナとともにお伝えます。

夫婦が仲良くなれば、家族に笑顔が広がり、女性も男性も子供も元気になります。日本中を元気にするために活動しております。

【開催概要】

11月19日（水） 19:00～20:00 （受付18:45～）

場所 Cafe Miyama 渋谷東口駅前店(https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13043649/)

概要 「妻が怖い」離婚の危機改善講座・相談会

参加費：2,000円 （飲み物込み）

参加特典 １.神ダンナのトリセツプレゼント（書籍）

２.庭田真理子 個別相談後日調整（30分無料）

申し込みは下記から

https://forms.gle/7B2HMdNCgiVKWBTt7

【講師プロフィール】

神ダンナ育成アドバイザー 庭田真理子

私自身が「怖い妻」だったので、夫婦喧嘩が絶えず、夫婦でとてもつらい体験をしました。因みに年間300回夫婦喧嘩をしていました。

AIP認定NLPマスタープラクティショナーコース終了（NLP＝神経言語プログラミング）、MERプラクティショナーコース終了。コーチ歴８年。子育て支援センターで子育てや夫婦関係に悩む女性の相談業を15年経て独立。年間300回の夫婦ケンカをしてきた自身の苦しい経験を礎に、現在に至るまで1万組以上の女性を笑顔にしてきた。インスタフォロワー5.4万人。2025年4月「神ダンナのトリセツ」商業出版

Webサイト：

HP https://kamidan.com(https://kamidan.com)



インスタグラム

https://www.instagram.com/kamidan_mariko/(https://www.instagram.com/kamidan_mariko/)

【問い合わせ先】

神ダンナ育成アドバイザー庭田真理子

Mail:mariko.niwata@kamidan.net